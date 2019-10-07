 Глава МЗС України не виключив безперспективності мінського процесу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2019

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Глава МЗС України не виключив безперспективності мінського процесу

Очільник МЗС Вадим Пристайко не виключив, що вже незабаром Україна може відмовитися від мінського процесу.

Голова МЗС України Вадим Пристайко

Голова МЗС України Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський та його команда прагнуть завершити процес примирення та реінтеграції окупованих територій, розпочатий у Мінську, або показати його безперспективність з метою перейти до інших варіантів. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив у понеділок, 7 жовтня, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За словами Пристайка, зараз Зеленський та його зовнішньополітична команда намагаються завершити "те, що почали попередники". Однак глава МЗС не виключив, що вже незабаром Україна може відмовитися від мінського процесу.

"Якщо ми з вами зрозуміємо і побачимо, що (президент Росії Володимир - Ред.) Путін ніколи нічого не зробить і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес у цьому напрямку, то нам доведеться чесно сказати всім громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати, і нам ніхто не може допомогти", - зазначив Пристайко.

DW.COM

За його словами, якщо мінський процес не виконуватиметься і стане "пухлиною", що не даватиме Україні розвиватися як державі, Київ буде змушений звертатися до світової спільноти із проханням "місії з підтримання миру". "Дотепер ця ідея не знайшла розуміння, незважаючи на те, що про це говорили багато і попередній президент (Петро Порошенко - Ред.), і хто завгодно. Світова спільнота не готова, щоб цей миротворчий контингент або контингент із підтримки миру, якщо говорити правильніше, допоміг нам відновити хоча б ситуацію, коли ніхто не вбиває на нашій землі людей", - пояснив він.

"Третій трек, напевно, буде, коли ми зовсім нічого не зможемо зробити, і потрібно буде йти за "кіпрським сценарієм" або за якимось іншим", - додав міністр. Він зазначив, що після вичерпання усіх позицій Україні, можливо, буде потрібно "кинути все", посилювати армію та чекати чергової атаки.

Водночас Володимир Пристайко запевнив, що чинна українська влада "нікуди не поспішає" в розв'язанні конфлікту на Донбасі, однак не розуміє чого вона має чекати. "Коли вб'ють "достатньо" наших солдатів? Скільки ми повинні втратити конкретно людей? Зараз ми втрачаємо до 14 тисяч. Почекаємо до 28 тисяч і тоді почнемо працювати?" - зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі у вівторок, 1 жовтня, погодили так звану "формулу Штайнмаєра". За словами Зеленського, формула буде імплементована в майбутній закон про особливий статус Донбасу. У Кремлі позитивно оцінили узгодження Києвом формули та назвали це "важливим кроком на шляху реалізації" досягнутих раніше домовленостей.

Згідно підрахунків Моніторингової місії ООН з прав людини в Києві, внаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 осіб. З них приблизно 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 - військовослужбовцями української армії, а 5500 - підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще від 27 тисяч до 30 тисяч осіб отримали під час конфлікту поранення.

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