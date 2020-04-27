Глава МЗС України вважає зараз "нелогічним" вивезення заробітчан за кордон

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у вівторок, 28 квітня, що Україна отримує звернення від інших країн стосовно того, що вони потребують українських працівників. Однак український уряд керується міркуваннями безпеки та здоров'я своїх громадян, і масове вивезення українців за кордон на даний момент є нелогічним, вважає міністр.

"Справді, звернення є. Але уряд України керується насамперед міркуваннями безпеки, здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що наразі всі зусилля уряду спрямовані на повернення українців із-за кордону. "Тому на цьому тлі зараз, відверто скажемо, нелогічним є паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де триває пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності", - пояснив Кулеба.

Водночас він зазначив, що МЗС України налаштоване конструктивно, розуміє потребу в українських працівниках і буде готове переглянути свою позицію в контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу.

Читайте також: Українські заробітчани вдома: Польща вже думає про час після кризи