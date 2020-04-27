 Глава МЗС України вважає зараз ″нелогічним″ вивезення заробітчан за кордон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

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Глава МЗС України вважає зараз "нелогічним" вивезення заробітчан за кордон

Глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що поки "нелогічно" масово вивозити українських заробітчан за кордон, бо зусилля уряду через пандемію нового коронавірусу спрямовані на повернення українців додому.

Українці повертаються на батьківщину з Польщі, 27 березня 2020 року

Українці повертаються на батьківщину з Польщі, 27 березня 2020 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у вівторок, 28 квітня, що Україна отримує звернення від інших країн стосовно того, що вони потребують українських працівників. Однак український уряд керується міркуваннями безпеки та здоров'я своїх громадян, і масове вивезення українців за кордон на даний момент є нелогічним, вважає міністр.

"Справді, звернення є. Але уряд України керується насамперед міркуваннями безпеки, здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що наразі всі зусилля уряду спрямовані на повернення українців із-за кордону. "Тому на цьому тлі зараз, відверто скажемо, нелогічним є паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де триває пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності", - пояснив Кулеба.

Водночас він зазначив, що МЗС України налаштоване конструктивно, розуміє потребу в українських працівниках і буде готове переглянути свою позицію в контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу.

 Читайте також: Українські заробітчани вдома: Польща вже думає про час після кризи

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