 Глава МЗС Німеччини проти розміщення нових ракет в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2018

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Новини

Глава МЗС Німеччини проти розміщення нових ракет в Європі

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас наголошує, що нарощування ядерних озброєнь - помилкова відповідь на виклики сьогодення.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) висловився проти розміщення в Європі ракет середньої дальності з ядерними боєголовками. В інтерв'ю новинній агенції dpa, оприлюдненому в середу, 26 грудня, він зазначив, що Німеччина опиратиметься подібним планам у випадку розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), укладеного 30 років тому між Росією і США.

"Європа не має перетворитися на арену дебатів про нарощування озброєнь", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства ФРН, додавши також, що "розміщення ракет середньої дальності наштовхнеться в Німеччині на широкий спротив".

Нагадаємо, що Сполучені Штати звинувачують Росію в порушенні ДРСМД через розробку нових ракет і погрожують виходом з цього договору. Росія ж, зі свого боку, звинувачує НАТО в порушенні ДРСМД через розміщення елементів системи протиракетної оборони в Румунії. Риторика сторін починає нагадувати часи "холодної війни", зазначає dpa.

Гайко Маас у інтерв'ю застеріг від ескалації. На думку очільника МЗС ФРН, нарощування ядерних озброєнь - "хибна відповідь" на виклики і питання сьогодення.

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