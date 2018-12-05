 Глава МЗС Німеччини пропонує поширити місію ОБСЄ на Азовське море | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Глава МЗС Німеччини пропонує поширити місію ОБСЄ на Азовське море

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море під час зустрічі представників країн "нормандської четвірки", що має відбутись 11 грудня.

Маас у Мілані запропонував розширити мандат місії ОБСЄ в Україні

Маас у Мілані запропонував розширити мандат місії ОБСЄ в Україні

Через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запропонував поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море. Про це він заявив у четвер, 6 грудня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Мілані, повідомляє агенція dpa.

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Головними питаннями щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ стануть конфлікт на Сході України та питання ядерного роззброєння. У фокусі уваги двосторонніх зустрічей - інцидент у Керченській протоці. (06.12.2018)

У зв'язку з військовою агресією Росії українська сторона в ТКГ закликала СММ ОБСЄ проводити посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій. Також Київ вимагає звільнення захоплених моряків. (04.12.2018)

Лідери ФРН і РФ погодилися обговорити Керченську кризу у форматі "нормандської четвірки". Меркель закликала до свободи пересування суден в Азовському морі. (01.12.2018)

За словами Мааса, це стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня, у Берліні. Раніше про проведення зустрічі в такому форматі домовились канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі. Однак пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Москви і Києва довкола Керченської протоки не може бути темою нормандського формату.

Як зазначається, перед цим глава німецького МЗС зустрівся з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів. "Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично", - резюмував Маас.

Як повідомили у МЗС України після зустрічі Мааса з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, сторони також домовилися продовжити діалог у рамках робочого візиту Клімкіна до Німеччини наступного тижня. "Україна розраховує на подальше лідерство Німеччини в формуванні сильної і всеосяжної відповіді ЄС на войовничу риторику Кремля і агресивні дії, які загрожують безпеці євроатлантичного простору", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Нагадаємо, наразі дія моніторингової місії ОБСЄ поширюється на сухопутну територію України й має на меті, зокрема, спостереження за реалізацією мінських домовленостей. Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.

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