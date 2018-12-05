Глава МЗС Німеччини пропонує поширити місію ОБСЄ на Азовське море

Через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запропонував поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море. Про це він заявив у четвер, 6 грудня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Мілані, повідомляє агенція dpa.

За словами Мааса, це стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня, у Берліні. Раніше про проведення зустрічі в такому форматі домовились канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі. Однак пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Москви і Києва довкола Керченської протоки не може бути темою нормандського формату.

Як зазначається, перед цим глава німецького МЗС зустрівся з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів. "Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично", - резюмував Маас.

Як повідомили у МЗС України після зустрічі Мааса з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, сторони також домовилися продовжити діалог у рамках робочого візиту Клімкіна до Німеччини наступного тижня. "Україна розраховує на подальше лідерство Німеччини в формуванні сильної і всеосяжної відповіді ЄС на войовничу риторику Кремля і агресивні дії, які загрожують безпеці євроатлантичного простору", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Нагадаємо, наразі дія моніторингової місії ОБСЄ поширюється на сухопутну територію України й має на меті, зокрема, спостереження за реалізацією мінських домовленостей. Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.