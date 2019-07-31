 Глава МЗС Німеччини попередив про наслідки припинення ракетного договору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

Глава МЗС Німеччини попередив про наслідки припинення ракетного договору

Очільник міністерства закордонних справ ФРН Гайко Маас попередив про серйозні наслідки для глобальної політики контролю над озброєнням через закінчення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у четвер, 1 серпня, наголосив на серйозних наслідках через закінчення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) для глобальної політики контролю над озброєнням.

"Незважаючи на всі заклики і пропозиції до діалогу, Росія відмовляється від знищення систем, які порушують договір і, до того ж, розмістила по сусідству з нами найсучаснішу ядерну зброю", - написав Маас у гостьовому коментарі для видань німецької медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому 1 серпня.

На думку міністра, у світі дедалі менше уваги звертають на мету ядерного роззброєння. "І коли ми завтра прокинемося, один з найуспішніших договорів про роззброєння вже буде історією", - зазначив він. Маас наголосив, що якщо не зупинити подальший розпад системи світового контролю над роззброєнням, це загрожуватиме серйозними наслідками для безпеки в усьому світі.

Глава німецького МЗС наголошує на необхідності напрацювати чіткий план для "повернення до ядерного роззброєння і контролю над озброєннями". Маас виділив п'ять кроків до ядерної безпеки. Серед них - повернення контролю за озброєннями на міжнародний порядок денний, запобігання ескалації за допомогою контролю за знищенням ядерної зброї, сприяння діалогу про безпеку в Європі між Росією і США за участю Ради Європи, а також використання нових технологій для контролю за озброєннями.

DW.COM

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Крім того, міністр нагадав про ще один Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між Росією і США, дія якого закінчується в 2021 році. "Ми закликаємо Вашингтон і Москву визнати свою відповідальність за його продовження", - наголосив глава німецького МЗС. Раніше Вашингтон заявив, що не збирається продовжувати СНО-III.

Нагадаємо, НАТО звинувачує РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генеральний секректар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такіі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету. 

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