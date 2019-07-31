Глава МЗС Німеччини попередив про наслідки припинення ракетного договору

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у четвер, 1 серпня, наголосив на серйозних наслідках через закінчення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) для глобальної політики контролю над озброєнням.

"Незважаючи на всі заклики і пропозиції до діалогу, Росія відмовляється від знищення систем, які порушують договір і, до того ж, розмістила по сусідству з нами найсучаснішу ядерну зброю", - написав Маас у гостьовому коментарі для видань німецької медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому 1 серпня.

На думку міністра, у світі дедалі менше уваги звертають на мету ядерного роззброєння. "І коли ми завтра прокинемося, один з найуспішніших договорів про роззброєння вже буде історією", - зазначив він. Маас наголосив, що якщо не зупинити подальший розпад системи світового контролю над роззброєнням, це загрожуватиме серйозними наслідками для безпеки в усьому світі.

Глава німецького МЗС наголошує на необхідності напрацювати чіткий план для "повернення до ядерного роззброєння і контролю над озброєннями". Маас виділив п'ять кроків до ядерної безпеки. Серед них - повернення контролю за озброєннями на міжнародний порядок денний, запобігання ескалації за допомогою контролю за знищенням ядерної зброї, сприяння діалогу про безпеку в Європі між Росією і США за участю Ради Європи, а також використання нових технологій для контролю за озброєннями.

Крім того, міністр нагадав про ще один Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між Росією і США, дія якого закінчується в 2021 році. "Ми закликаємо Вашингтон і Москву визнати свою відповідальність за його продовження", - наголосив глава німецького МЗС. Раніше Вашингтон заявив, що не збирається продовжувати СНО-III.

Нагадаємо, НАТО звинувачує РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генеральний секректар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такіі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.

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