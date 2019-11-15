 Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 18-19 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 18-19 листопада

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наступного тижня перебуватиме з дводенним візитом в Україні, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Це - другий візит Мааса до Києва за останні п'ять місяців.

Очільник німецького міністерства закордонних справ Гайко Маас

Очільник німецького міністерства закордонних справ Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) 18-19 листопада перебуватиме в Україні з візитом. Про це у неділю, 17 листопада, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у соціальній мережі Twitter.

DW.COM

Українські військові кораблі у супроводі суден РФ проходять Керченською протокою в напрямку Чорного моря, повідомляють ЗМІ. (17.11.2019)

Зустріч лідерів Франції, Росії, Німеччини та України для розв'язання конфлікту на Донбасі відбудеться в Парижі 9 грудня, повідомили в офісі Еммануеля Макрона. (15.11.2019)

Це - другий візит Гайко Мааса до України за останні п'ять місяців. Під час попереднього визиту 30 травня разом з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським йшлося про пожвавлення мінського процесу. Сторони домовилися продовжити переговори в "нормандському форматі". Нагадаємо, два дні тому було анонсовано наступний саміт у "нормандському форматі" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини 9 грудня в Парижі.

18 листопада російська сторона має передати Україні захоплені минулого року три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ", повідомила прикордонне управління ФСБ Росії. Зараз кораблі переправляють з порту Керч до узгодженого місця передання.

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