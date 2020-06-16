Глава МЗС Німеччини виступив за нову політику щодо країн Східної Європи

Коли Німеччина очолить Раду Євросоюзу в липні, то вона зосередиться на тому, щоб допомогти країнам впоратися з наслідками пандемії COVID-19. Про це в інтерв'ю DW, оприлюдненому в четвер, 18 червня, сказав глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Як приклад європейських країн, яким особливо потрібна допомога у виході з кризи, він назвав Італію та Іспанію. Німеччина, як країна з великим обсягом експорту, "виграє від того, що справи в Європі будуть йти добре", заявив Маас.

"Міст між Сходом і Заходом"

В Європі є багато країн, які з точки зору політики безпеки, організовані інакше, ніж країни Західної Європи, сказав політик. При цьому він вказав на спогади про Радянський Союз, перенесені зараз на Росію, про країни Балтії і Польщу, які відчувають загрозу своїй безпеці.

У цій ситуації Німеччина може стати "мостом в Європі між Сходом і Заходом", вважає Маас. Він виступив за нову політику щодо країн Східної Європи, щоб у них не було відчуття того, що вони "учасники другого сорту".

Верховенство закону - один из принципів Європейського Союзу, наголошує Маас, коли говорить про Угорщину та Польщу, яким закидають порушення цієї норми. За його словами, під час головування в Раді ЄС Німеччина може почати дискусію про сильніший взаємозв'язок між дотриманням верховенства права та виділенням Євросоюзом фінансової допомоги окремим країнам.

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Про США і НАТО

Відносини із США Маас назвав "радше складними", але при цьому додав, що Європа і Сполучені Штати пов'язані спільними цінностями. Ймовірно, США перестануть бути "щитом" Європи і їй необхідно буде більше займатися своєю безпекою. "Я не хочу, щоб Європа стала військово незалежною. Я хочу, щоб ми - як союзники НАТО - разом із США захищали наші інтереси", - зазначає політик.

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