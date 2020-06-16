 Глава МЗС Німеччини виступив за нову політику щодо країн Східної Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава МЗС Німеччини виступив за нову політику щодо країн Східної Європи

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас в інтерв'ю DW розповів про вибудовування відносин з країнами Східної Європи, а також із США і НАТО.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас

Коли Німеччина очолить Раду Євросоюзу в липні, то вона зосередиться на тому, щоб допомогти країнам впоратися з наслідками пандемії COVID-19. Про це в інтерв'ю DW, оприлюдненому в четвер, 18 червня, сказав глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Як приклад європейських країн, яким особливо потрібна допомога у виході з кризи, він назвав Італію та Іспанію. Німеччина, як країна з великим обсягом експорту, "виграє від того, що справи в Європі будуть йти добре", заявив Маас.

"Міст між Сходом і Заходом"

В Європі є багато країн, які з точки зору політики безпеки, організовані інакше, ніж країни Західної Європи, сказав політик. При цьому він вказав на спогади про Радянський Союз, перенесені зараз на Росію, про країни Балтії і Польщу, які відчувають загрозу своїй безпеці.

У цій ситуації Німеччина може стати "мостом в Європі між Сходом і Заходом", вважає Маас. Він виступив за нову політику щодо країн Східної Європи, щоб у них не було відчуття того, що вони "учасники другого сорту".

Верховенство закону - один из принципів Європейського Союзу, наголошує Маас, коли говорить про Угорщину та Польщу, яким закидають порушення цієї норми. За його словами, під час головування в Раді ЄС Німеччина може почати дискусію про сильніший взаємозв'язок між дотриманням верховенства права та виділенням Євросоюзом фінансової допомоги окремим країнам.

Читайте також: Берлін має намір виступити посередником між Вашингтоном та Пекіном

Про США і НАТО

Відносини із США Маас назвав "радше складними", але при цьому додав, що Європа і Сполучені Штати пов'язані спільними цінностями. Ймовірно, США перестануть бути "щитом" Європи і їй необхідно буде більше займатися своєю безпекою. "Я не хочу, щоб Європа стала військово незалежною. Я хочу, щоб ми - як союзники НАТО - разом із США захищали наші інтереси", - зазначає політик.

Читайте також: Маас про кризу на Донбасі: пандемія не має бути "фіговим листком"

Дивитись відео 01:09

Глава МЗС Німеччини: ЄC підтримує Україну, але чекає подальших реформ (19.03.2018)

Також за темою

Bundesaußenminister Maas besucht Polen

ФРН не отримала від США деталей щодо виведення військ 16.06.2020

Глава МЗС Німеччини зазначив, що Берлін не отримав детального повідомлення про скорочення контингенту США ні від Державного департаменту, ні від Пентагону. Зараз Гайко Маас перебуває у Польщі.

Großbritannien NATO Gipfel | Merkel und Trump

Трамп підтвердив, що скоротить кількість військових США в Німеччині 16.06.2020

Чисельність американських військових у ФРН буде скорочена до 25 тисяч, бо Німеччина виділяє недостатньо коштів на оборону, заявив президент США Дональд Трамп.

Deutschland Berlin PK Außenminister Maas

Берлін має намір виступити посередником між Вашингтоном та Пекіном 01.06.2020

ЄС не зацікавлений у тому, щоб розбіжності між КНР та США стали неподоланними, тож ФРН скористається своїм головуванням у ЄС для посередництва між Пекіном і Вашингтоном, наголосив Гайко Маас.

Реклама

Докладно

Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Чому нервує Лукашенко? Експерт про тактику Кремля у Білорусі

Експерт берлінського фонду Маршалла розповів, як Росія намагається вплинути на результат виборів президента у Білорусі.  

За деякими прогнозами, електроніка може подорожчати на 5 відсотків (фотоілюстрація)

Чому в Україні подорожчають смартфони та папір?

Це наслідок ухвалення змін до закону про управління майновими правами правовласників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  