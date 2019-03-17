Глава МЗС Німеччини: Анексією Криму Росія зруйнувала довіру

З нагоди п'ятої річниці незаконної анексії Криму Росією міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) жорстко засудив дії Москви. "Минає п'ять років з моменту цього фатального порушення права. Росія здійснила спробу із застосуванням військової сили пересунути кордони", - зазначив Маас у заяві, оприлюдненій у неділю, 17 березня, на сторінці німецького МЗС у соцмережі Twitter.

"Хто діє у такий спосіб, той руйнує довіру та ставить під питання основоположні правила мирного співжиття", - наголосив міністр.

Нагадаємо, цього ж дня верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у спеціальній заяві наголосила, що ЄС й надалі вважає анексію Криму "порушенням міжнародного права" і "прямим викликом міжнародній безпеці". У заяві наголошується, що агресивні дії Росії проти українських суден у Керченській протоці наприкінці листопада "є нагадуванням про негативні наслідки незаконної анексії Кримського півострова для регіональної стабільності". ЄС також вкотре закликав Росію негайно звільнити незаконно захоплених українських моряків та кораблі.

Раніше Берлін неодноразово наголошував, що не визнає анексію Криму Росією. Анексія була здійснена Москвою на підставі незаконного "референдуму" щодо статусу півострова, проведеного 16 березня 2014 року.