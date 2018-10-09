Глава МЗС Греції подав у відставку через суперечку щодо Македонії

Міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас подав у відставку після суперечки з міністром оборони щодо угоди з Македонією про її перейменування. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас прийняв відставку Котзіаса і планує перейняти його функції на себе, щоб "усіма своїми силами" сприяти успішному втіленню угоди про перейменування Македонії.

Котзіас, прихильник угоди з македонцями, на засіданні кабінету міністрів посварився з міністром оборони Паносом Камменосом, який представляє націоналістичну партію "Незалежні греки", що є молодшим партнером у правлячій коаліції. У цій суперечці, на думку Котзіаса, його не достатньо підтримав прем'єр-міністр та колеги по уряду. "Прем'єр-міністр та низка міністрів зробили свій вибір на вчорашній зустрічі, і після цього я зробив свій", - цитує Котзіаса інформагенція AP.

Камменос - противник підписаної у червні угоди з Македонією. Він навіть погрожував виходом його партії з урядової коаліції, якщо угода буде передана для ратифікації парламенту.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Греції і Македонії Алексіс Ципрас та Зоран Заєв підписали угоду щодо перейменування Колишньої югославської республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Зі свого боку, Греція обіцяє розблокувати можливості вступу Македонії до ЄС і НАТО. Греція наполягає на перейменуванні Македонії, оскільки один з грецьких регіонів має таку ж назву.

У Македонії розпочалося парламентське обговорення змін до конституції, необхідних для перейменування країни. Заєв спробував посприяти цьому процесу натякаючи на можливу амністію опозиціонерів, щодо яких ведуться кримінальні провадження.