 Глава МЗС Греції подав у відставку через суперечку щодо Македонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Глава МЗС Греції подав у відставку через суперечку щодо Македонії

Функції глави МЗС після відставки міністра Котзіаса на себе перебирає прем'єр-міністр Алексіс Ципрас, щоб сприяти успішному втіленню в життя угоди з Македонією.

Нікос Котзіас

Нікос Котзіас

Міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас подав у відставку після суперечки з міністром оборони щодо угоди з Македонією про її перейменування. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас прийняв відставку Котзіаса і планує перейняти його функції на себе, щоб "усіма своїми силами" сприяти успішному втіленню угоди про перейменування Македонії.

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Прем'єр Македонії Зоран Заєв натякає на амністію для опозиції в обмін на підтримку націоналістами зміни назви країни. (15.10.2018)

Більшість македонців підтримали зміну назви країни на референдумі, але його результат підірвала низька явка. Попри це прем'єр-міністр Зоран Заєв вирішив рухатись далі. Якими можуть бути наступні кроки? (01.10.2018)

Котзіас, прихильник угоди з македонцями, на засіданні кабінету міністрів посварився з міністром оборони Паносом Камменосом, який представляє націоналістичну партію "Незалежні греки", що є молодшим партнером у правлячій коаліції. У цій суперечці, на думку Котзіаса, його не достатньо підтримав прем'єр-міністр та колеги по уряду. "Прем'єр-міністр та низка міністрів зробили свій вибір на вчорашній зустрічі, і після цього я зробив свій", - цитує Котзіаса інформагенція AP.

Камменос - противник підписаної у червні угоди з Македонією. Він навіть погрожував виходом його партії з урядової коаліції, якщо угода буде передана для ратифікації парламенту.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Греції і Македонії Алексіс Ципрас та Зоран Заєв підписали угоду щодо перейменування Колишньої югославської республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Зі свого боку, Греція обіцяє розблокувати можливості вступу Македонії до ЄС і НАТО. Греція наполягає на перейменуванні Македонії, оскільки один з грецьких регіонів має таку ж назву.

У Македонії розпочалося парламентське обговорення змін до конституції, необхідних для перейменування країни. Заєв спробував посприяти цьому процесу натякаючи на можливу амністію опозиціонерів, щодо яких ведуться кримінальні провадження.

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