Глава МЗС Великобританії порівняв Євросоюз із СРСР

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант у понеділок, 1 жовтня, виступаючи перед делегатами з'їзду Консервативної партії, порівняв ставлення Європейського Союзу до Brexit з підходом СРСР до республік, що прагнули незалежності.

Зокрема, він зазначив, що ЄС був створений для того, щоб захищати свободу, тоді як Радянський Союз зупиняв людей, які хотіли з нього втекти. "Урок історії чіткий: якщо ви перетворите ЄС з клубу на тюрму, це не зменшить бажання вийти з нього. Воно зростатиме, і ми не будемо єдиними в'язнями, які хочуть втекти", - заявив Хант. На його думку, ЄС карає Великобританію за прагнення вийти із блоку, щоб зберегти свою цілісність.

Нагадаємо, що Хант очолив міністерство закордонних справ Великобританії в липні. Його попередник Борис Джонсон подав у відставку через незгоду з планом британської прем'єрки Терези Мей, який передбачав збереження близьких торговельних відносин з ЄС. Цей план, однак, європейські лідери відкинули на вересневому саміті в Зальцбурзі. Тепер Великобританія має підготувати новий план, який буде розглянутий на саміті ЄС в середині жовтня.