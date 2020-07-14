Глава МВФ вимагає від Зеленського зберегти незалежність НБУ

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва висловила занепокоєння щодо тиску на Національний банк України (НБУ) під час "відвертої дискусії" з президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться у заяві Георгієвої, оприлюдненій у вівторок, 14 липня, на сайті фонду після розмови директорки-розпорядниці МВФ з українським президентом.

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Георгієва закликала Зеленського зберегти незалежність Нацбанку. "Збереження незалежності НБУ - в інтересах України. Це також є вимогою чинної програми співпрації з МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися курсу здорової грошово-кредитної та фінансової політики - вони є ключем для посилення інвестицій та інклюзивного зростання", - зазначила глава МВФ у заяві.

Георгієва наголосила на успішності реформи НБУ та діяльності банку в останні п'ять років, які стали "історією успіху для України". Вона зазначила, що незалежний центробанк сприяє макроекономічній стабільності, зростанню довіри інвесторів та захищає фінансову систему. Це, вважає Георгієва, є важливими передумовами для інвестицій та економічного зростання. Вона також похвалила проведену НБУ "чистку" банківського сектору.

Нагадаємо, Володимир Зеленський за підсумками розмови з Георгієвою повідомив, що пообіцяв їй до кінця цього тижня податиь до парламенту кандидатуру "незалежного технократа" на посаду голови НБУ. Він запевнив, що запропонований ним кандидат продовжить "незалежний курс Нацбанку".

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Нагадаємо, 1 липня Яків Смолій оголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Він пояснив це тим, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. 3 липня парламент звільнив Смолія. Обов'язки голови НБУ до призначення нового керівника виконуватиме перша заступниця голови Катерина Рожкова.

У МВФ наголосили на здобутках Національного банку України під керівництвом Якова Смолія та заявили про очікування, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ.