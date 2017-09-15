 Глава МВС ФРН занепокоєний зростанням кількості правих екстремістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава МВС ФРН занепокоєний зростанням кількості правих екстремістів

За минулий рік німецькі правоохоронці зафіксували 24,1 тисячі правих екстремістів, що на 100 осіб більше порівняно з 2017 роком, застеріг міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер.

Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер

У Німеччині істотно зросла кількість осіб, котрих правоохоронці класифікують як правих екстремістів. На цьому наголосив у Берліні під час виступу в четвер, 27 червня, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), коментуючи нещодавно оприлюднену доповідь Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV).

Урядовець, зокрема, зазначив, що 2018 року в Німеччині нарахували 24,1 тисячі правих екстремістів, що на 100 осіб більше порівняно з попереднім роком. Ці цифри Зеегофер назвав "новим небувалим рівнем", цитує агенція новин dpa.

Більше половини "налаштовані на насильство"

Як зазначено в доповіді Федерального відомства з охорони конституції Німеччини, більше половини правих екстремістів, а точніше 12,7 тисячі осіб, вважаються "налаштованими на насильство". Торік побільшало також і скоєних такими екстремістами насильницьких злочинів.

DW.COM

Протягом 2018 року в Німеччині було зафіксовано сім спроб вбивства, в яких підозрюють правих екстремістів. Загалом торік понад 24 тисячі осіб було визнано правоохоронцями правими екстремістами. (23.06.2019)

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яким закидають пособництво у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке. (27.06.2019)

Щодо лівих екстремістів, то тут правоохоронці нарахували 32 тисячі осіб, яких можна вважати такими. З них близько дев'яти тисяч - "налаштовані на насильство". Крім того, в Німеччині зафіксували 25 560 ісламістів, зазначено в доповіді Федерального відомства з охорони конституції Німеччини.

Як повідомлялося, головними об'єктами ворожості правих екстремістів вважаються шукачі притулку та мусульмани. Щодо центрального пункту їхньої ідеології, то тут все обертається навколо боротьби з "чужинським впливом" та спробами вберегти "національну ідентичність", що, на думку правих екстремістів, опинилася під загрозою зникнення.

Як і раніше, однією з ідеологічних ознак правих екстремістів вважається антисемітизм. У доповіді відомства вказувалося й на зафіксоване "зростання випадків підбурювання громадян на антисемітському ґрунті".

Дивитись відео 01:33

Чи варто навчати демократії? (15.09.2017)

Аудіо й відео до теми

Чи варто навчати демократії? (15.09.2017)  

Також за темою

Deutschland | Gedenken an Walter Lübcke auf dem Hessentag

У Німеччині правий екстреміст зізнався у вбивстві місцевого політика 26.06.2019

Правий екстреміст Штефан Е. зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке. Він стверджує, що діяв самотужки, повідомив глава МВС ФРН Горст Зеегофер.

Deutschland Symbolbild Rechte Szene

У Німеччині зросло число насильницьких злочинів з боку правих екстремістів 23.06.2019

Протягом 2018 року в Німеччині було зафіксовано сім спроб вбивства, в яких підозрюють правих екстремістів. Загалом торік понад 24 тисячі осіб було визнано правоохоронцями правими екстремістами.

Deutschland das Haus von Walter Luebcke in Wolfhagen-Istha

Вбивство політика у Німеччині: затримано ще двох підозрюваних 27.06.2019

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яким закидають пособництво у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке.

Реклама

Докладно

У Рівному суд оголосив попередження двом молодим людям через мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського

Правозахисники обурені попередженням критикам Зеленського

Суд визнав учасників мітингу за імпічмент Зеленського в Рівному винними у порушенні правил, яких давно не існує.  

Ford

Ford планує масштабні скорочення персоналу в Європі

Керівництво Ford планує також цілковите закриття окремих виробничих потужностей у Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  