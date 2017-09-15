Глава МВС ФРН занепокоєний зростанням кількості правих екстремістів

У Німеччині істотно зросла кількість осіб, котрих правоохоронці класифікують як правих екстремістів. На цьому наголосив у Берліні під час виступу в четвер, 27 червня, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), коментуючи нещодавно оприлюднену доповідь Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV).

Урядовець, зокрема, зазначив, що 2018 року в Німеччині нарахували 24,1 тисячі правих екстремістів, що на 100 осіб більше порівняно з попереднім роком. Ці цифри Зеегофер назвав "новим небувалим рівнем", цитує агенція новин dpa.

Більше половини "налаштовані на насильство"

Як зазначено в доповіді Федерального відомства з охорони конституції Німеччини, більше половини правих екстремістів, а точніше 12,7 тисячі осіб, вважаються "налаштованими на насильство". Торік побільшало також і скоєних такими екстремістами насильницьких злочинів.

Щодо лівих екстремістів, то тут правоохоронці нарахували 32 тисячі осіб, яких можна вважати такими. З них близько дев'яти тисяч - "налаштовані на насильство". Крім того, в Німеччині зафіксували 25 560 ісламістів, зазначено в доповіді Федерального відомства з охорони конституції Німеччини.

Як повідомлялося, головними об'єктами ворожості правих екстремістів вважаються шукачі притулку та мусульмани. Щодо центрального пункту їхньої ідеології, то тут все обертається навколо боротьби з "чужинським впливом" та спробами вберегти "національну ідентичність", що, на думку правих екстремістів, опинилася під загрозою зникнення.

Як і раніше, однією з ідеологічних ознак правих екстремістів вважається антисемітизм. У доповіді відомства вказувалося й на зафіксоване "зростання випадків підбурювання громадян на антисемітському ґрунті".