Глава МВС ФРН закликав до реформи системи надання притулку в ЄС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступає за реформу системи надання притулку в Європі під час майбутнього головування ФРН в Раді Європейського Союзу. "Ми повинні, нарешті, просунутися далі" в цьому питанні, наводять слова Зеегофера видання медіагрупи Funke в неділю, 7 червня.

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Міністр нагадав про свій заклик перевіряти, чи має особа, яка в'їжджає у ЄС, право на притулок, вже на зовнішніх кордонах ЄС. Осіб, в яких немає підстав, "неможливо розподілити (між членами ЄС. - Ред.) і необхідно відправити назад", вважає Зеегофер. Для цього необхідно "грунтовно" перебудувати європейську прикордонну службу Frontex, зазначив глава МВС Німеччини.

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Зеегофер згадав також про відмову низки східноєвропейських країн приймати шукачів притулку. Держава ЄС, яка не бере участі в розподілі біженців, має "підтримати систему іншим способом", підкреслив він, не вдаючись у подробиці, і закликав проявляти"гнучку солідарність". На сьогодні лише деякі члени Євросоюзу залучені до рятувальних операцій на морі, прийнятті дітей з таборів для біженців в Греції або розподілу шукачів притулку, поскаржився міністр.

Критика від правозахисників з Pro Asyl

У свою чергу, керівник правозахисної організації Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) розкритикував ініціативу глави МВС Німеччини. Тим, хто проходить необхідні процедури з надання притулку на зовнішніх кордонах ЄС, складно отримати юридичну підтримку і захистити свої права в суді у випадку помилкових рішень влади, вважає правозахисник.

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Держава-голова Ради Євросоюзу обирається на шість місяців. Німеччина, яка востаннє займала цей пост в 2007 році, 1 липня змінить на ньому Хорватію. З 1 січня 2021 року головувати у Раді ЄС буде Португалія.