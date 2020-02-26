 Глава МВС ФРН закликав до реформи системи надання притулку в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2020

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Новини

Глава МВС ФРН закликав до реформи системи надання притулку в ЄС

Напередодні головування ФРН в Раді ЄС Хорст Зеегофер заявив про необхідність перебудувати прикордонну службу Frontex і закликав перевіряти шукачів притулку вже на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

Біженці на грецькому острові Лесбос

Біженці на грецькому острові Лесбос

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступає за реформу системи надання притулку в Європі під час майбутнього головування ФРН в Раді Європейського Союзу. "Ми повинні, нарешті, просунутися далі" в цьому питанні, наводять слова Зеегофера видання медіагрупи Funke в неділю, 7 червня.

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Міністр нагадав про свій заклик перевіряти, чи має особа, яка в'їжджає у ЄС, право на притулок, вже на зовнішніх кордонах ЄС. Осіб, в яких немає підстав, "неможливо розподілити (між членами ЄС. - Ред.) і необхідно відправити назад", вважає Зеегофер. Для цього необхідно "грунтовно" перебудувати європейську прикордонну службу Frontex, зазначив глава МВС Німеччини.

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Зеегофер згадав також про відмову низки східноєвропейських країн приймати шукачів притулку. Держава ЄС, яка не бере участі в розподілі біженців, має "підтримати систему іншим способом", підкреслив він, не вдаючись у подробиці, і закликав проявляти"гнучку солідарність". На сьогодні лише деякі члени Євросоюзу залучені до рятувальних операцій на морі, прийнятті дітей з таборів для біженців в Греції або розподілу шукачів притулку, поскаржився міністр.

Критика від правозахисників з Pro Asyl

У свою чергу, керівник правозахисної організації Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) розкритикував ініціативу глави МВС Німеччини. Тим, хто проходить необхідні процедури з надання притулку на зовнішніх кордонах ЄС, складно отримати юридичну підтримку і захистити свої права в суді у випадку помилкових рішень влади, вважає правозахисник.

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Держава-голова Ради Євросоюзу обирається на шість місяців. Німеччина, яка востаннє займала цей пост в 2007 році, 1 липня змінить на ньому Хорватію. З 1 січня 2021 року головувати у Раді ЄС буде Португалія.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


 

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