Геращенко: У списку зниклих на Донбасі - 294 людини

Зниклими безвісти на Донбасі, за даними Служби безпеки України, вважаються 294 людини. Про це в четвер, 30 серпня, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Ірина Геращенко. "У Мінську ми користуємося списком, який складає об'єднаний центр Служби безпеки України, як заручників, так і зниклих безвісти", - сказала Геращенко на прес-конференції у Києві додавши, що у списку багато цивільних, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому вона додала, що, за оцінками Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ), понад 1000 тіл загиблих залишаються не ідентифікованими. "Українська сторона, служби, залучені до питання пошуку зниклих безвісти, роблять максимально для того, щоб розшукувати, ідентифікувати", - додала представник України.

Геращенко зазначила, що "у 2017 році ідентифікували 71 тіло, 18 тіл загиблих передали на тимчасово окуповані території". Крім того, за її словами, в лютому цього року останки тіл двох росіян передали РФ.

Представниця у гуманітарній підгрупі наголосила, що МКЧХ має обмежений доступ до контрольованих сепаратистами територій, його представників жодного разу не допустили до в'язниць ні в РФ, ні в непідконтрольних уряду окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), де утримують українців.

За словами Геращенко, через деструктивну позицію Москви та представників сепаратистів у ТКГ не вдається зрушити питання створення механізму пошуку зниклих безвісти за участю МКЧХ, України, РФ і представників ОРДЛО.

Нагадаємо, наприкінці травня СБУ оцінювала кількість зниклих безвісти у понад 400 осіб. Також повідомлялося, що із полону сепаратистів звільнено понад 3,2 тисячі людей.

У червні директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров зазначив, що, за даними поліції та місцевої влади, з 2014 року по кінець 2017 року лише в Донецькій області зникли 2727 людей, доля 1053 з них - невідома. У Луганській області, за його словами, за той самий період зникли 1205 людей, знайдено 633 людини, доля 572 осіб досі невідома. Як зазначають правозахисники, усі ці дані стосуються підконтрольної українській владі території, надати точну оцінку зниклих на території, яку контролюють проросійські сепаратисти, не видається можливим.