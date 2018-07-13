Геращенко розповіла про катування і зґвалтування полонених на Донбасі

Утримувані бойовиками на контрольованій проросійськими сепаратистами території Донбасу українські полонені зазнали катувань. Про це розповіла перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко в інтерв'ю виданню "Українська правда", оприлюдненому в понеділок, 23 липня.

"У мене є довідка від лікарів - у всіх звільнених були черепно-мозкові травми. Їх катували, били по голові. Дванадцятеро зізналися в сексуальних зґвалтуваннях", - сказала вона.

За словами Геращенко, після звільнення колишні бранці проходять медичний огляд і перевірку спецслужб. "Не тільки тому, що їх у чомусь підозрюють. Ні. Насправді, саме з цих розмов ми по крихітці збираємо інформацію, кого ще можуть тримати бойовики", - зазначає вона.

Вона також зазначила, що всі українці повертаються з полону з травматичним синдромом, тому проходять психологічну реабілітацію. "Полон - страшне випробування. Перший ковток свободи також не просто дається. Саме тому я вважаю важливим створення міністерства ветеранів", - зазначила Геращенко.

За її словами, проблеми з виплатою по 100 тисяч гривень заручникам, звільненим з полону на Донбасі, виникли через бюрократичні проблеми, а також перевірку звільнених та відновлення їхніх документів.

27 грудня на Донбасі відбувся єдиний у 2017 році обмін полоненими між Києвом і сепаратистами. Українська влада передала сепаратистам 233 особи, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручники.

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