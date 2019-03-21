Геращенко: Координатору ОБСЄ не дали відвідати українських заручників в Луганську

Проросійські бойовики відмовили координатору гуманітарної підгрупи Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі від Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Тоні Фрішу у відвідуванні українських заручників, яких утримують у Луганському СІЗО. Про це у суботу, 6 березня, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

За її даними, Фрішу відмовили у відвідуванні заручників Дєєва, Іванчука та Орищука, на чому наполягала українська сторона. Йому дозволили відвідати тільки трьох інших заручників. Окрім того, Геращенко наголосила, що до заручників жодного разу не допускали ні представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), ні ОБСЄ.

"У нас є всі підстави для серйозного занепокоєння цим фактом і повною ізоляцією українських військових, незаконно утримуваних окупантами", - написала перша віце-спікерка на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що спільно з представниками Служби безпеки України підготувала листи до міністерства закордонних справ України та до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартіна Зайдіка з протестом щодо недопущення до українських військовополонених. Також вона заявила, що Тоні Фріш "дозволив собі в окупованому Донецьку стати учасником зйомок антиукраїнського пропагандистського відео проросійськими сепаратистами і РФ". "Це вимагає окремої реакції з боку українського МЗС", - додала Геращенко.