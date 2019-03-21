 Геращенко: Координатору ОБСЄ не дали відвідати українських заручників в Луганську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

Геращенко: Координатору ОБСЄ не дали відвідати українських заручників в Луганську

Бойовики не дали координатору ОБСЄ Тоні Фрішу відвідати українських заручників у Луганському СІЗО, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко. До них не пускають також Червоний Хрест.

Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко

Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко

Проросійські бойовики відмовили координатору гуманітарної підгрупи Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі від Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Тоні Фрішу у відвідуванні українських заручників, яких утримують у Луганському СІЗО. Про це у суботу, 6 березня, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

За її даними, Фрішу відмовили у відвідуванні заручників Дєєва, Іванчука та Орищука, на чому наполягала українська сторона. Йому дозволили відвідати тільки трьох інших заручників. Окрім того, Геращенко наголосила, що до заручників жодного разу не допускали ні представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), ні ОБСЄ.

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Українська сторона прийняла 60 громадян, які були ув'язнені на території окремих районів Луганської області (ОРЛО), повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Вони були засуджені ще до 2014 року. (20.03.2019)

Представники РФ у Тристоронній контактній групі та з ОРДЛО відмовляються проводити засідання з питання обміну заручниками, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко. (17.01.2019)

"У нас є всі підстави для серйозного занепокоєння цим фактом і повною ізоляцією українських військових, незаконно утримуваних окупантами", - написала перша віце-спікерка на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що спільно з представниками Служби безпеки України підготувала листи до міністерства закордонних справ України та до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартіна Зайдіка з протестом щодо недопущення до українських військовополонених. Також вона заявила, що Тоні Фріш "дозволив собі в окупованому Донецьку стати учасником зйомок антиукраїнського пропагандистського відео проросійськими сепаратистами і РФ". "Це вимагає окремої реакції з боку українського МЗС", - додала Геращенко.

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