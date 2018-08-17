 Геращенко: ″Зізнання в шпигунстві″ у журналіста Асєєва вибили під тортурами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

Геращенко: "Зізнання в шпигунстві" у журналіста Асєєва вибили під тортурами

Український журналіст Станіслав Асєєв, який понад рік перебуває у полоні "ДНР" зізнався у шпигунстві під тортурами, переконана Ірина Геращенко. Напередодні його "зізнання" показав російський телеканал.

Ірина Геращенко заявила, що Станіслав Асєєв зізнався під тортурами

Ірина Геращенко заявила, що Станіслав Асєєв зізнався під тортурами

Перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що "зізнання в шпигунстві" українського журналіста Станіслава Асєєва було вибито під тортурами. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook у суботу, 18 серпня. 

"Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання в шпигунстві". Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. В мене немає жодних сумнівів, що ці "зізнання" вибивалися під тортурами", - заявила Геращенко. За її словами, Асєєва утримують в повній ізоляції, до нього не допускають ні родичів, ні представників ОБСЄ та "Червоного хреста".

Сюжет за участю Асєєва вийшов в ефірі телеканалу "Росія-24" 17 серпня. У ньому журналіст каже, що співпрацював з українською розвідкою. "Стаття, за якою мене звинувачують згідно з "законодавством" "ДНР" - "шпигунство". В даному випадку так, ці звинувачення я визнаю, я їх не заперечую і цілком відкрито говорю, що дійсно я працював на Головне управління розвідки України", - сказав він.

DW.COM

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Журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, з початку червня перебуває у полоні "ДНР". DW з'ясувала, що відомо про нього та про його викрадення. (18.07.2017)

Геращенко зазначила, що планує обговорити питання щодо Асєєва на зустрічі Тристоронньої контактної групи. "В Мінську ми звернемо увагу росіян на дії їхніх підопічних з ОРДЛО, які катують журналіста. Й вимагатимемо негайного допуску до Стаса координатора ОБСЄ Тоні Фріша", - повідомила вона.

Журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, після початку конфлікту на Сході України залишився жити на Донбасі. Він перебуває в полоні "ДНР" з червня 2017 року. СБУ внесла його до списків заручників, які утримуються проросійськими сепаратистами на непідконтрольних Києву територіях. На ситуацію звернули увагу в ООН, у Раді Європи її взяли під свій контроль, до вимоги звільнити журналіста приєдналися Комітет захисту журналістів (США) та Союз журналістів Росії.

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