 Генсек ООН: припинити вогонь у світі для боротьби з коронавірусом | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 24.03.2020

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Світ

Генсек ООН: припинити вогонь у світі для боротьби з коронавірусом

Коронавірус безжально уражає усіх, попередив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Жертвами COVID-19 ризикують стати цивільні та біженці як в Сирії, Ємені та Афганістані, так і на Донбасі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно повсюдно припинити бойові дії та вдатись до боротьби з поширенням коронавірусу. "Вірус, що вирує, унаочнює божевілля війни. Ось чому я закликаю до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу", - заявив генсек у відеозверненні, поширеному в понеділок, 23 березня.

Гутерріш закликав "зупинити військові дії, відкинути недовіру і ворожнечу, припинити артилерійські обстріли та зупинити авіаудари". "Це надзвичайно важливо для того, щоб сприяти створенню коридорів для доставки життєво необхідної допомоги, створити цінні можливості для дипломатії, дати надію тим, хто перебуває у найбільш вразливому становищі щодо коронавірусної інфекції", - наголосив генсек ООН.


За його словами, найбільше жертвами хвороби СOVID-19, що викликана коронавірусом, ризикують стати жінки, діти, інваліди та переміщені особи. Біженці від насильницьких конфліктів уразливі подвійно, адже вірусу байдужі етнічні чи групові приналежності, національності чи віросповідання, пояснив він. "Він безжально б'є по всіх. Необхідно покласти край війнам і боротися з хворобою", - додав генсек ООН.

З огляду на стрімке поширення коронавірусу, багато з розвинених країн повідомляють про можливий колапс їхніх систем охорони здоров’я. У зонах конфліктів, як-от Сирія, Афганістан, Ємен, Конго, а також Донбас, медичне забезпечення порушене через тривалі бойові дії. Ці регіони залежать від гуманітарної допомоги, яку, зокрема, доставляє Міжнародний комітет Червоного Хреста.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, зараженими коронавірусом нині є 382,6 тисячі людей, жертвами COVІD-19 стали 16,6 тисячі осіб.

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Докладно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генсек ООН закликав до глобального припинення вогню

Жертвами COVID-19 ризикують стати цивільні та біженці як в Сирії, так і на Донбасі.  

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