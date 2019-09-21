 Генсек ООН вимагає припинити ″війну проти природи″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

Генсек ООН вимагає припинити "війну проти природи"

Сьогодні багатьом державам бракує насамперед політичної волі, щоб змінити свій підхід до теми захисту клімату, наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Перед конференцією ООН він вимагає рішучіших кроків.

Антоніу Гутерріш

Антоніу Гутерріш (архівне фото)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з вимогою перейти до рішучих дій на захист довкілля. У розмові з журналістами у Мадриді в неділю, 1 грудня, Гутерріш закликав передусім найбільших емітентів парникових газів змінити нинішній курс та не ігнорувати питання захисту клімату.

"Ми вже занадто довго ведемо боротьбу проти нашої планети, а тепер наша планета завдає удару в відповідь", - наголосив Гутерріш, цитує агенція новин dpa. "Нашу війну проти природи потрібно припинити", - додав він. Генсек ООН запевнив, що людство "знає, що це можливо". Керівник ООН назвав свій заклик перед початком Кліматичної конференції ООН у Мадриді (COP25) "посланням надії, а не розпачу".

Гутерріш вказав на те, що дотеперішніх зусиль із втілення заходів на захист клімату "абсолютно недостатньо". Причина цього - "брак політичної волі", виснував генсек ООН. На його переконання, людство живе в ту епоху, коли "точка неповернення вже не за горизонтом", цитує агенція новин AP.

За словами Гуттеріша, наслідки підвищення температури на планеті, зокрема частіші випадки екстремальних погодних умов, стають дедалі відчутншiими. Вони матимуть жахливі наслідки для людства та інших видів на планеті, застеріг генеральний секретар ООН.

Двотижнева Кліматична конференції ООН пройде в Мадриді з 2 по 13 грудня. У ній мають взяти участь представники близько 200 держав світу.

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