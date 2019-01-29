Генсек НАТО попередив Росію про наслідки у разі кібератак

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію та інші країни, які мають ворожі наміри, що Альянс готовий застосувати всі доступні засоби при відповіді на кібератаки. Цю заяву на тлі початку виборів до Європарламенту він зробив у четвер, 23 травня, під час прес-конференції з главою МЗС Великобританії Джеремі Хантом у Лондоні. Раніше лунали застереження, що Москва може спробувати вплинути на перебіг виборів .

"Аби стримування подіяло на повну силу, потенційні зловмисники повинні знати, що ми не обмежені в реагуванні на кібератаки лише заходами в кіберпросторі", - наголосив Столтенберг, цитує агенція новин AFP. Він додав, що НАТО "може і буде" використовувати весь наявний спектр можливостей.

Водночас глава МЗС Великобританії Джеремі Хант нагадав, що у 2014 році "маріонетки" Росії намагалися втрутитися в систему для голосування на затягнути оприлюднення остаточних результатів президентських виборів в Україні.

Раніше західні союзники звинувачували Росію у спробах вплинути на результати президентських виборів у США в 2016 році та в кібератаках на українські об'єкти інфраструктури. Росія такі звинувачення категорично заперечує.

Нагадаємо, у Нідерландах та Великобританії 23 травня відкрилися виборчі дільниці - у Європейському Союзі почалися чотириденні вибори до Європарламенту.