 Генсек НАТО попередив Росію про наслідки у разі кібератак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Генсек НАТО попередив Росію про наслідки у разі кібератак

Єнс Столтенберг на тлі виборів до Європарламенту заявив, що НАТО реагуватиме всіма доступними засобами, якщо Росія чи інші держави спробують вдатися до кібератак.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію та інші країни, які мають ворожі наміри, що Альянс готовий застосувати всі доступні засоби при відповіді на кібератаки. Цю заяву на тлі початку виборів до Європарламенту він зробив у четвер, 23 травня, під час прес-конференції з главою МЗС Великобританії Джеремі Хантом у Лондоні. Раніше лунали застереження, що Москва може спробувати вплинути на перебіг виборів .

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У Європі наприкінці 2018 року сталася серія кібертак, до багатьох з них, як вважають фахівці, причетні російські хакери, повідомили в Microsoft. Жертвами нападів хакерів дедалі частіше стають аналітичні центри. (20.02.2019)

Нідерландці та британці першими в ЄС вирушили на виборчі дільниці, щоб проголосувати за кандидатів у депутати Європарлменту. (23.05.2019)

"Аби стримування подіяло на повну силу, потенційні зловмисники повинні знати, що ми не обмежені в реагуванні на кібератаки лише заходами в кіберпросторі", - наголосив Столтенберг, цитує агенція новин AFP. Він додав, що НАТО "може і буде" використовувати весь наявний спектр можливостей.

Водночас глава МЗС Великобританії Джеремі Хант нагадав, що у 2014 році "маріонетки" Росії намагалися втрутитися в систему для голосування на затягнути оприлюднення остаточних результатів президентських виборів в Україні.

Раніше західні союзники звинувачували Росію у спробах вплинути на результати президентських виборів у США в 2016 році та в кібератаках на українські об'єкти інфраструктури. Росія такі звинувачення категорично заперечує.

Нагадаємо, у Нідерландах та Великобританії 23 травня відкрилися виборчі дільниці - у Європейському Союзі почалися чотириденні вибори до Європарламенту.

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