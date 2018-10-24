Генсек НАТО: Навчання Trident Juncture мають запобігти конфлікту

Найбільш з часів "холодної війни" військові навчання НАТО Trident Juncture мають виключно оборонний характер, запевнив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Про це він заявив у вівторок, 30 жовтня, під час відвідування Норвегії, де зараз проходять ці навчання.

Разом з посадовцями з інших країн НАТО Столтенберг спостерігав за військовими маневрами поблизу норвезького міста Тронгейма.

"Це - необхідні навчання, щоб переконатися, що НАТО забезпечує достатнє стримування. Причиною, чому ми їх проводимо, є запобігання конфлікту, а не провокування його", - заявив Столтенберг, цитує агенція dpa. При цьому він наголосив, що навчання Альянсу є відкритими, на них запрошені спостерігачі з інших країн.

Росія проведе ракетні випробування

Говорячи про наміри Росії з 1 листопада провести випробування ракет у міжнародних водах неподалік від Норвегії, Столтенберг зазначив, що Москва поінформувала про них НАТО минулого тижня. "Я очікую, що Росія поводитиметься професійно", - наголосив генсек Альянсу. При цьому він додав, що НАТО моніторитиме російські випробування та не змінить плани щодо власних навчань.

Нагадаємо, військові навчання Trident Juncture розпочалися у Норвегії 25 жовтня і триватимуть до 7 лстопада. У маневрах беруть участь близько 50 тисяч солдатів, 10 тисяч транспортних засобів, більше 300 літаків та суден. Тема навчань - відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. У маневрах беруть участь усі 29 членів Альянсу, а також партнерські країни Фінляндія та Швеція.