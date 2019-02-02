Генсек НАТО: Альянс не розміщуватиме ядерні ракети в Європі

НАТО не має наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування. Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив у інтерв'ю низці західних ЗМІ у п'ятницю, 1 лютого.

"Нам не потрібно наслідувати те, що робить Росія", - наголосив він у розмові з агенцією Reuters. Пізніше в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення ZDF Cтолтенберг уточнив, що такої реакції на російські ракети 9М729, як розташування Альянсом ракет у Європі, не передбачено. За словами генсека Альянсу, у НАТО є багато інших опцій адекватного реагування.

Столтенберг розповів, що дислокацію російських ракет "складно визначити, вони мобільні, можуть досягнути європейських міст, їх можна оснастити ядерними боєголовками". Генсек НАТО також підтвердив, що члени Альянсу мають спільну позицію - саме Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). При цьому він наголосив, що в НАТО готові "продовжити переговори з Москвою із цього питання". Столтенберг додав, що для порятунку ДРСМД є ще шість місяців.

Нагадаємо, раніше у цей день держсекретар США Майк Помпео оголосив про призупинення участі США в ДРСМД, оскільки 2 лютого сплив термін ультиматуму, який США висунули Росії 4 грудня 2018 року. Сполучені Штати пообіцяли вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за договором протягом 60 днів. Відтепер для остаточного виходу США з договору мають минути шість місяців.

У Вашингтоні вважають, що РФ порушила ДРСМД створенням ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8). Москва це заперечує. Однак, за словами Столбенберга, дані розвідок низки країн, отримані протягом багатьох років, підтверджують порушення з боку Москви. За даними американської сторони, ракета здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД. Російські ж військові стверджують, що вона може пролетіти до 480 кілометрів.

До підписання ДРСМД Північноатлантичний альянс розміщував відповідні ракети у Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої і меншої дальності є найбільш небезпечними для світу, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його. Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року.