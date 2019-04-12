 Генерал Халіфа Хафтар наказав атакувати турецькі об′єкти в Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

Генерал Халіфа Хафтар наказав атакувати турецькі об'єкти в Лівії

Відтепер у підконтрольному силам генерала Халіфи Хафтара лівійському повітряному просторі заборонено літати турецьким літакам. Крім того, війська Хафтара отримала наказ атакувати турецькі об'єкти в Лівії.

Бої в Лівії

Бої в Лівії (архівне фото)

Лівійський генерал Халіфа Хафтар наказав підконтрольній йому самопроголошеній "Лівійській національній армії" ("ЛНА") атакувати турецькі об'єкти в Лівії. Відповідне розпорядження Хафтар віддав своїм силам у ніч на суботу, 29 червня.

Генерал звинуватив Туреччину в підтримці визнаного міжнародною спільнотою лівійського уряду національної єдності. За словами речника "ЛНА" Ахмеда аль-Місмарі, турецькі "офіцери та солдати перебувають у Триполі, а їхні (турецькі. - Ред.) розвідувальні літаки не припиняють літати скрізь у небі Лівії", цитує агенція новин dpa.

Тож "відтепер всі турецькі кораблі та літаки вважаються ворожими цілями", - наголосив речник "ЛНА". Він також додав, що заборона на перебування в повітряному просторі Лівії стосується також і комерційних рейсів з та до Туреччини.

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Такі дії з боку сил Хафтара - відповідь на "грубе втручання (президента Туреччини Реджепа Таїпа. - Ред.) Ердогана у внутрішні справи Лівії", наголошують у "ЛНА". Так само речник самопроголошеної армії додав, що діям Ердогана в Лівії треба покласти край. Підконтрольній силам Хафтара міжнародний аеропорт Беніна на сході Лівії вже оголосив про припинення обслуговування рейсів з Туреччини.

Дошкульні поразки сил Хафтара

Оголошення турецьких кораблів та літаків ворожими цілями сталося через кілька днів після того, як вірні визнаному міжнародною спільнотою лівійському уряду сили завдали істотної поразки силам Хафрата. 26 червня стало відомо про перехід під контроль загонів збройних сил лівійського уряду та його союзників міста Гар'ян, яке з квітня цього року контролювала "ЛНА", передає агенція новин AFP.

Ахмед аль-Місмарі звинуватив турецького президента Ердогана в наданні масштабної підтримки урядовим військам, в тому числі й підтримки з повітря, а жителів міста Гар'ян звинуватив у "зраді". Раніше Ердоган визнавав, що підтримує лівійський уряд, у тому числі й зброєю.

Як повідомлялося, 4 квітня командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі. Попри контрнаступ, оголошений 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "ЛНА" на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою "ЛНА" прагнуть здолати лівійських ісламістів.

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