"Генеральне прибирання": як океан рятуватимуть від пластику (відео)

Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть.
Загалом компанія планує запустити 60 таких систем у Тихому океані у найближчі кілька років. Науковці розраховують, що за 20 років їм вдасться прибрати 90 відсотків сміття у так званій Великій тихоокеанській сміттєвій плямі. Утім, є одне "але":
Спершу киянка Маріанна Бойко відмовилася від пластикових пакетів. А нині майже не викидає сміття. Сім'я Бойко, як стверджує сама еко-активістка, звела свої відходи до мінімуму. DW розпитала, як їм це вдалося. (07.08.2018)
Кожен з нас може змінити свої звички у повсякденному житті, аби захистити довкілля. Які саме - у фотогалереї DW. (15.06.2018)