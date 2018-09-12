"Генеральне прибирання": як океан рятуватимуть від пластику (відео)

Загалом компанія планує запустити 60 таких систем у Тихому океані у найближчі кілька років. Науковці розраховують, що за 20 років їм вдасться прибрати 90 відсотків сміття у так званій Великій тихоокеанській сміттєвій плямі. Утім, є одне "але":