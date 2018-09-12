 ″Генеральне прибирання″: як океан рятуватимуть від пластику (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.09.2018

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Культура й стиль життя

"Генеральне прибирання": як океан рятуватимуть від пластику (відео)

Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть. 

Колектор для пластикового сміття

Колектор для пластикового сміття

Загалом компанія планує запустити 60 таких систем у Тихому океані у найближчі кілька років. Науковці розраховують, що за 20 років їм вдасться прибрати 90 відсотків сміття у так званій Великій тихоокеанській сміттєвій плямі. Утім, є одне "але": 

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Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки

Спершу киянка Маріанна Бойко відмовилася від пластикових пакетів. А нині майже не викидає сміття. Сім'я Бойко, як стверджує сама еко-активістка, звела свої відходи до мінімуму. DW розпитала, як їм це вдалося. (07.08.2018)  

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