 Гендиректор ″Укрпошти″ пропонує її приватизувати | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.09.2019

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Економіка

Гендиректор "Укрпошти" пропонує її приватизувати

Новий український уряд має вирішити питання про продаж "Укрпошти" приватному інвестору, вважає генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Укрпошту пропонують продати

"Укрпошту" пропонують продати

Генеральний директор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський пропонує приватизувати її. "Вирішити питання пенсійного тарифу, дозволити нам відкривати банківські рахунки і приватизувати", - заявив Смілянський у суботу, 14 вересня, розповідаючи про пропозиції розвитку компанії, з якими він звертається до нового уряду, передає агенція "Українські новини". Він додав, що "Укрпошта" завжди виконуватиме зобов'язання з доставки кореспонденції як член Всесвітнього поштового союзу.

У травні Смілянський заявив про наміри продати будівлю Головпоштамту в Києві, а також сортувальні центри та офіси компанії в обласних центрах. За його словами, компанія "залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва" і переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. Втім, для продажу майна компанія має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі не має на це прав.

DW.COM

"Укрпошта" не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві, заявив глава компанії Ігор Смілянський. За його словами, у будівлі може бути розташований, наприклад, готель. (16.05.2019)

Попри модернізацію відділень та запуск нових сервісів, "Укрпошта" несе збитки. В компанії заявляють, що причина полягає у необхідності виконувати "соціальні зобов'язання". DW розбиралася у ситуації. (13.11.2018)

13 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про скасування переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. За даними заступниці голови комітету з питань економічного розвитку Роксолани Підласи (фракція "Слуга народу"), в Україні нараховується понад тисячу таких об'єктів.

За її словами, наразі перелік об'єктів, заборонених до приватизації, наповнений на 90 відсотків малими об'єктами приватизації. Вона також зазначила, що у законі "Про приватизацію державного і комунального майна" містяться критерії, які визначають, що не підлягає приватизації: дороги, газотранспортна система, метрополітен та інші стратегічні інфраструктурні об'єкти.

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Велика приватизація в Україні відкладається

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