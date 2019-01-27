Гендиректор "Укрпошти" пропонує її приватизувати

Генеральний директор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський пропонує приватизувати її. "Вирішити питання пенсійного тарифу, дозволити нам відкривати банківські рахунки і приватизувати", - заявив Смілянський у суботу, 14 вересня, розповідаючи про пропозиції розвитку компанії, з якими він звертається до нового уряду, передає агенція "Українські новини". Він додав, що "Укрпошта" завжди виконуватиме зобов'язання з доставки кореспонденції як член Всесвітнього поштового союзу.

У травні Смілянський заявив про наміри продати будівлю Головпоштамту в Києві, а також сортувальні центри та офіси компанії в обласних центрах. За його словами, компанія "залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва" і переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. Втім, для продажу майна компанія має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі не має на це прав.

13 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про скасування переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. За даними заступниці голови комітету з питань економічного розвитку Роксолани Підласи (фракція "Слуга народу"), в Україні нараховується понад тисячу таких об'єктів.

За її словами, наразі перелік об'єктів, заборонених до приватизації, наповнений на 90 відсотків малими об'єктами приватизації. Вона також зазначила, що у законі "Про приватизацію державного і комунального майна" містяться критерії, які визначають, що не підлягає приватизації: дороги, газотранспортна система, метрополітен та інші стратегічні інфраструктурні об'єкти.