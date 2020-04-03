Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться у віртуальному режимі

Голова Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банде звернувся до країн, що входять до організації, з пропозицією провести заплановану на 22-29 вересня сесію Генасамблеї в онлайн-режимі. Про це йдеться в його листі, розісланому у середу, 10 червня, до країн-учасниць, інформує агентство AFP.

Передбачається, що в залі Генасамблеї покажуть заздалегідь записані виступи без особистої участі лідерів держав у засіданні.

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"Я припускаю, що обмеження на міжнародні поїздки і проведення масштабних зустрічей за особистої участі лідерів держав через пандемію COVID-19, можливо, в тій чи іншій мірі все ще будуть діяти у вересні 2020 року",- написав Мухаммад-Банде.

За його словами, країни мають надіслати записи промов своїх президентів, прем'єр-міністрів або інших представників, тривалістю не більше 15 хвилин, за п'ять днів до початку роботи сесії.

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Особисто присутніми на сесії Генасамблеї зможуть бути один або два дипломата від кожної делегації.

Генеральна Асамблея ООН є найбільшими дипломатичними зборами в світі і включає в себе сотні паралельних заходів і двосторонніх або багатосторонніх зустрічей світових лідерів.

Вона ніколи не скасовувалася з часів заснування ООН в 1945 році, але переносилася 2001 році через теракти 11 вересня в США і в 1964 році через фінансову кризу.