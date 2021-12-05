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Гданськ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гданськ".

Місто Гданськ розташоване на півночі Польщі. Кількість населення Гданська становить майже півмільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Польщі затримано російське судно з п'яним екіпажем

У Польщі затримано російське судно з п'яним екіпажем 05.12.2021

Суховантаж "Руслана" збився з курсу біля берегів Гданська і мало не сів на мілину. Судно не відповідало на сигнали рятувальників, а польські прикордонники, що прибули, виявили, що члени екіпажу п'яні.
Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (відео)

Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (відео) 14.01.2020

Мера Гданська вбили ножем просто на сцені під час благодійного заходу рік тому. Польські націоналістичні угруповання багато років цькували Павла Адамовича. Тепер його дружина бореться проти цього в Європарламенті.

Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (14.01.2020) 14.01.2020

Мера Гданська вбили ножем просто на сцені під час благодійного заходу рік тому. Польські націоналістичні угруповання багато років цькували Павла Адамовича. Тепер його дружина бореться проти ворожнечі й ненависті, зокрема в Європарламенті.
Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - Європа у фокусі (відео)

Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео) 13.01.2020

Також у випуску: Удова вбитого рік тому мера Гданська продовжує його справу. Ігристе вино посіяло розбрат серед виноробів Італії. "Король бездомних" поліпшує життя безхатченків в Афінах.

Веломаршрут вздовж колишньої залізної завіси: 10 тисяч кілометрів історії

Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії 29.10.2019

"Залізна завіса" розділяла Європу майже півстоліття. Нині вздовж колишньої лінії цього кордону пролягає велосипедний маршрут Iron Curtain Trail. Вирушивши у таку подорож, занурюєшся в історію та культуру Європи.

Хто (не)задоволений владою у Польщі - Європа у фокусі (відео)

Хто (не)задоволений владою у Польщі - "Європа у фокусі" (відео) 08.10.2019

Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом? Греція: на острові Самос сваряться через біженців.

Польща: хто проти нової диктатури? - "Європа у фокусі" (07.10.2019) 07.10.2019

Греція: на острові Самос сваряться через біженців. Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом?
У Польщі оголошено національну жалобу

У Польщі оголошено національну жалобу 19.01.2019

У Гданську поховали мера міста Павла Адамовича, який помер унаслідок замаху на нього

Польща після загибелі мера Гданська - жалоба і політична поляризація

Польща після загибелі мера Гданська - жалоба і політична поляризація 16.01.2019

Розділена країна в траурі та боротьбі сама з собою. Політична поляризація після смерті мера Гданська стає відчутною знову. Погляд з Варшави.
Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео)

Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео) 15.01.2019

У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича. Він був в опозиції до влади і правлячої партії "Право і справедливість". Вбивство популярного політика поглибило розкол у польському суспільстві.

Вбивство мера Гданська: які наслідки це може мати для Польщі (15.01.2019) 15.01.2019

У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича. Він був в опозиції до влади і правлячої партії "Право і справедливість". Його вбивство поглибило розкол у польському суспільстві.
Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська

Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська 15.01.2019

У Гданську десятки тисяч містян вийшли вшанувати пам'ять мера міста Павела Адамовича. Акція стала своєрідним маршем протесту проти ненависті.
Мер Гданська помер після нападу

Мер Гданська помер після нападу 14.01.2019

Лікарям не вдалося врятувати життя міського голови Гданська Павла Адамовича, на якого напередодні було скоєно напад на благодійному концерті. Він помер після п'ятигодинної операції.

Лікарі борються за життя мера Гданська після нападу

Лікарі борються за життя мера Гданська після нападу 14.01.2019

Міський голова Гданська Павел Адамович переніс тривалу операцію, однак перебуває у критичному стані. Напередодні злочинець вдарив Адамовича ножем під час благодійного концерту.
Право і Справедливість програє вибори мерів у великих містах Польщі

"Право і Справедливість" програє вибори мерів у великих містах Польщі 05.11.2018

У другому турі місцевих виборів у Польщі кандидати в мери Кракова і Гданська від правлячої націонал-консервативної партії "Право і справедливість" програють опозиціонерам.
94-річний колишній есесівець постане перед судом у Німеччині

94-річний колишній есесівець постане перед судом у Німеччині 21.09.2018

Справу колишнього охоронця концтабору "Штутгоф" розглядатиме суд у справах неповнолітніх у німецькому Мюнстері. На момент скоєння злочинів, які йому закидають, екс-есесівцю не виповнилося 21 року.

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