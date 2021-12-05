Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (відео)

Мера Гданська вбили ножем просто на сцені під час благодійного заходу рік тому. Польські націоналістичні угруповання багато років цькували Павла Адамовича. Тепер його дружина бореться проти цього в Європарламенті.