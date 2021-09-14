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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Фото: Alex Zakletsky
Ганна Улюра
Пропустити розділ Ганна Улюра: інші публікації
Ганна Улюра: інші публікації
Ганна Улюра: Романс про консервовані помідори
Ганна Улюра: Романс про консервовані помідори
"Кожен день хтось із мого будинку евакуювався. А потім раптом оказалося: я одна", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Суспільство
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну
Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну
"Йому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Суспільство
09.05.2022
9 травня 2022 р.
Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів
Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів
"Звикайте до думки, що ви - генерація бабусь, які будуть розказувати про війну", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Культура
15.03.2022
15 березня 2022 р.
Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту
Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту
"Яким був би світ без гомофобії? Страшно цікавим", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Культура
20.12.2021
20 грудня 2021 р.
Ганна Улюра: Райдуга, намальована простим олівцем
Ганна Улюра: Райдуга, намальована простим олівцем
"Щодо української квір-прози склалася дивна ситуація: її немає, але вона дратує", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Суспільство
15.11.2021
15 листопада 2021 р.
Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку
Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку
В Україні вийшла поетична збірка, яка не має права залишитись непоміченою. Сергій Жадан переклав вірші Бертольта Брехта.
Література
14.09.2021
14 вересня 2021 р.
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