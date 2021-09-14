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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Ганна Улюра
Фото: Alex Zakletsky

Ганна Улюра

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Ганна Улюра: інші публікації

Ганна Улюра

Ганна Улюра: Романс про консервовані помідори

Ганна Улюра: Романс про консервовані помідори

"Кожен день хтось із мого будинку евакуювався. А потім раптом оказалося: я одна", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Суспільство
21 серпня 2022 р.
Ганна Улюра

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

"Йому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Ганна Улюра
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Суспільство
9 травня 2022 р.
Ганна Улюра

Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів

Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів

"Звикайте до думки, що ви - генерація бабусь, які будуть розказувати про війну", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Ганна Улюра
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Культура
15 березня 2022 р.
Ганна Улюра

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту

"Яким був би світ без гомофобії? Страшно цікавим", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Ганна Улюра
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Культура
20 грудня 2021 р.
Ганна Улюра

Ганна Улюра: Райдуга, намальована простим олівцем

Ганна Улюра: Райдуга, намальована простим олівцем

"Щодо української квір-прози склалася дивна ситуація: її немає, але вона дратує", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Ганна Улюра
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Суспільство
15 листопада 2021 р.
Сергій Жадан читає Бертольта Брехта у власному перекладі (Чернівці, вересень 2021)

Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку

Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку

В Україні вийшла поетична збірка, яка не має права залишитись непоміченою. Сергій Жадан переклав вірші Бертольта Брехта.
Література
14 вересня 2021 р.
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