Теракти 11 вересня: де навчався пілот-смертник (10.09.2021)

Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.