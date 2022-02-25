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Гамбург - портове місто на півночі Німеччини, має статус окремої федеральної землі.
Гамбург є одним з найбільших портових міст у Європі. Він розкинувся на півночі Німеччини, в місті впадіння Ельби в Північне море. Гамбург має статус окремої федеральної землі. Таким чином місто є однією із 16 федеральних земель Німеччини. Гамбург є другим за величиною німецьким містом після Берліна. У Гамбурзі проживає понад 1 мільйон 800 тисяч осіб. Площа міста дорівнює приблизно 755 квадратних кілометрів.
Потяги-безпілотники незабаром почнуть курсувати залізницею Гамбурга. Це дозволить перевозити більше пасажирів, поліпшить пунктуальність і заощадить близько 30% енергії, запевняють розробники Deutsche Bahn і Siemens. Як це працює?
Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.
У часи Другої світової він конфісковував майно євреїв та наказував зводити гетто. А після 1945-го затято писав як журналіст про пригнічення людей. До відповідальності Клауса Фолькмана - він же Петер Ґруббе - не притягли.