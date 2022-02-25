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Гамбург

Гамбург - портове місто на півночі Німеччини, має статус окремої федеральної землі.

Гамбург є одним з найбільших портових міст у Європі. Він розкинувся на півночі Німеччини, в місті впадіння Ельби в Північне море. Гамбург має статус окремої федеральної землі. Таким чином місто є однією із 16 федеральних земель Німеччини. Гамбург є другим за величиною німецьким містом після Берліна. У Гамбурзі проживає понад 1 мільйон 800 тисяч осіб. Площа міста дорівнює приблизно 755 квадратних кілометрів.

Акції солідарності з Україною

Акції солідарності з Україною 25.02.2022

Берлін, Гамбург, Стокгольм... Акції проти війни в Україні відбуваються в усьому світі.
Акції солідарності з Україною (фотогалерея)

Акції солідарності з Україною (фотогалерея) 25.02.2022

Берлін, Гамбург, Стокгольм... Акції проти війни в Україні відбуваються в усьому світі.
Бустер кохання: в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі

"Бустер кохання": в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі 06.02.2022

Відвідувачам Репербану запропонували вакцинуватись від коронавірусу, а також невеличку культурну програму.

Організатори німецького турне назвали Квартал 95 російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень

Організатори німецького турне назвали "Квартал 95" російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень 06.02.2022

Міський портал Гамбурга назвав колектив ”Квартал 95” російським комедійним шоу. Гумористи погрожують скасувати концерти. 
У Німеччині відбулися акції на підтримку України

У Німеччині відбулися акції на підтримку України 31.01.2022

Мітингарі під гаслом "У війни немає кордонів" в Берліні закликали уряд ФРН вплинути на Москву і не дозволити їй розв'язання війни. Акції пройшли також в інших містах.
Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео)

Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео) 20.12.2021

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще низка невирішених питань безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?
Hyperloop - наукова фантастика чи транспортна революція? (17.12.2021)

Hyperloop - наукова фантастика чи транспортна революція? (17.12.2021) 17.12.2021

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще невирішені питання безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?

У Гамбурзі почнуть їздити потяги без… машиністів (13.10.2021) 13.10.2021

Потяги-безпілотники незабаром почнуть курсувати залізницею Гамбурга. Це дозволить перевозити більше пасажирів, поліпшить пунктуальність і заощадить близько 30% енергії, запевняють розробники Deutsche Bahn і Siemens. Як це працює?
Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) 13.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

Теракти 11 вересня: де навчався пілот-смертник (10.09.2021) 10.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.
Все почалося в Коломиї, або Подвійне життя німецького журналіста Ґруббе

Все почалося в Коломиї, або Подвійне життя німецького журналіста Ґруббе 02.09.2021

У часи Другої світової він конфісковував майно євреїв та наказував зводити гетто. А після 1945-го затято писав як журналіст про пригнічення людей. До відповідальності Клауса Фолькмана - він же Петер Ґруббе - не притягли.
Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану

Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану 31.08.2021

Фархад хоче залишити Кабул, оскільки боїться переслідувань з боку талібів. Джафару це вдалося - його евакуювали до ФРН. Обидва раніше вже втікали з Афганістану до Німеччини, але їх повернули на батьківщину.
У Гамбурзі відкрили перший гараж для велосипедів

У Гамбурзі відкрили перший гараж для велосипедів 02.06.2021

На цих світлинах - не Амстердам, де велосипедистам - скрізь дорога і шана, а німецький Гамбург. В одному з найбільших міст Німеччини відкрили перший громадський гараж для велосипедів.
У Гамбургу з 2 квітня діятиме нічна комендантська година

У Гамбургу з 2 квітня діятиме нічна комендантська година 31.03.2021

Через значну кількість нових випадків зараження коронавірусом влада Гамбургу ухвалила запровадження комендантської години з 21:00 вечора до 5:00 ранку.
Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині

Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині 14.03.2021

Після запровадження локдауну в Німеччині збільшився попит на кокаїн. Цей наркотик почали постачати у країну в ще більших обсягах, а наркодилери вигадують нові схеми, щоб залучити клієнтів.
Коронавірус - лабораторного походження? Поки що лише версія

Коронавірус - лабораторного походження? Поки що лише версія 02.03.2021

Університет Гамбурга поширив публікацію одного із своїх професорів, в якій ідеться про можливість лабораторного походження коронавірусу. Чому тут не можна говорити про "наукове дослідження", розбиралась DW.

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