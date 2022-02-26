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Галичина

Галичина - регіон у західній Україні та південно-східній Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Галичина".

Історична область Галична охоплює території сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей України та Підкарпатського, Малопольського та південної частини Сілезького воєводств Польщі. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Львів під час війни Росії проти України: біженці, кров та тероборона

Львів під час війни Росії проти України: біженці, кров та тероборона 26.02.2022

Повномасштабне вторгнення Росії змінило життя багатьох українців. Як живе Львів під час війни, з'ясувала DW.

Спадщина німців Галичини довгий час була білою плямою (фотогалерея)

Спадщина німців Галичини довгий час була "білою плямою" (фотогалерея) 24.11.2021

В Україні віднедавна запрацював "Віртуальний музей німців Галичини". DW поговорила з автором ідеї створення такого музею головою Ради німців України Володимиром Лейсле.

Слідами галицьких німців

Слідами галицьких німців 24.11.2021

Як змінились німецькі поселення на Галичині за понад сто років? У фотодобірці DW - архівні й сучасні фотографії будівель, які належали колись німецьким громадам.

Як у Львові знайшли ймовірну схованку євреїв часів Другої світової війни

Як у Львові знайшли ймовірну схованку євреїв часів Другої світової війни 14.09.2021

У львівській каналізації місцеві дигери відшукали схованку, в якій, імовірно, півтора року переховувалися єврейські родини в роки німецької окупації. Історики вважають, що саме це місце описували очевидці.
Україна як скарбниця єврейської культури

Україна як скарбниця єврейської культури 07.07.2021

Німецький фотограф Крістіан Геррманн об'їздив десятки сіл, міст і містечок України у пошуках слідів знищеного єврейського життя. У 80-ту річницю Голокосту президент Німеччини відзначив його роботу орденом "За заслуги".
Німецький фотограф: Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини

Німецький фотограф: "Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини" 07.07.2021

Крістіан Геррманн із Кельна понад півтора десятиліття збирає сліди знищеного під час Голокосту єврейського життя. Про його захват єврейськими культурними цінностями Західної України - в інтерв'ю DW.
Учасникам маршу на відзначення дивізії СС Галичина в Києві загрожує тюрма

Учасникам маршу на відзначення дивізії СС "Галичина" в Києві загрожує тюрма 07.05.2021

Поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки під час маршу на відзначення дивізії СС "Галичина". Учасникам загрожує до п'яти років в'язниці.
КМДА: Марш на честь дивізії СС Галичина заявили як марш вишиванок

КМДА: Марш на честь дивізії СС "Галичина" заявили як марш вишиванок 01.05.2021

У КМДА пояснили, що марш на честь річниці заснування дивізії СС "Галичина" було заявлено як патріотичний марш вишиванок. Там також додали, що не мають пововажень забороняти мирні акції.
Марш до річниці дивізії СС Галичина: ОП чекає від Кличка пояснень

Марш до річниці дивізії СС "Галичина": ОП чекає від Кличка пояснень 01.05.2021

У Офісі президента України очікують від мера Києва пояснень обставин проведення маршу з нагоди 78-річчя дивізії СС "Галичина". Тим часом поліція склала адмінпротокол на одного з учасників.

Марш на відзначення дивізії СС Галичина - пазл інформаційної війни Росії проти України?

Марш на відзначення дивізії СС "Галичина" - пазл інформаційної війни Росії проти України? 30.04.2021

В Україні цей марш минув без розголосу і підтримки, однак про нього масово повідомили російські ЗМІ. Фахівці пояснили, що РФ і мала на меті спотворити українську реальність для закордону.

Ізраїль засудив марш на честь дивізії СС Галичина в Києві

Ізраїль засудив марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві 30.04.2021

У МЗС Ізраїлю наголосили, що боротьба з антисемітизмом є не лише внутрішніми питаннями кожної країни, але "є частиною колективної відповідальності".
Посолка ФРН розкритикувала марш на відзначення 78-річчя дивізії СС Галичина

Посолка ФРН розкритикувала марш на відзначення 78-річчя дивізії СС "Галичина" 29.04.2021

Посолка Німеччини в Україні наголосила на неприпустимості асоціації з підрозділами, які брали участь у воєнних злочинах.
Як у Німеччині шукають міського літописця для Одеси

Як у Німеччині шукають "міського літописця" для Одеси 16.12.2020

Німецький культурний форум Східної Європи пропонує стипендію людині, яка б провела в Одесі кілька місяців і розповіла б про місто і його зв'язок з Німеччиною та німцями.
Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео)

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео) 05.10.2020

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW вона розповідає про свої витоки та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (02.10.2020) 02.10.2020

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW 42-річна уродженка Львівщини розповідає про своє рідне місто Броди, багатокультурну Галичину та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.
LvivMozArt: як диригентка Оксана Линів змінює культурний ландшафт Галичини

LvivMozArt: як диригентка Оксана Линів змінює культурний ландшафт Галичини 06.08.2019

Фестивалю LvivMozArt лише три роки, однак він уже став подією першої величини в Україні. Його засновниця - диригентка Оксана Линів - цього разу запросила поціновувачів класичної музики до Бродів на Львівщині.
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