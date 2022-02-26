Марш на відзначення дивізії СС "Галичина" - пазл інформаційної війни Росії проти України?

В Україні цей марш минув без розголосу і підтримки, однак про нього масово повідомили російські ЗМІ. Фахівці пояснили, що РФ і мала на меті спотворити українську реальність для закордону.