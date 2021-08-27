Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гайнц-Крістіан Штрахе

Гайнц-Крістіан Штрахе - лідер правопопулістської Австрійської партії свободи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гайнц-Крістіан Штрахе".

Гайнц-Крістіан Штрахе очолює правопопулістську Австрійську партію свободи (АПС), починаючи від 2005 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ексвіцеканцлера Австрії засудили до 15 місяців умовного ув'язнення

Ексвіцеканцлера Австрії засудили до 15 місяців умовного ув'язнення 27.08.2021

Суд визнав колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе винним у хабарництві. Вирок поки не має юридичної сили.
У Відні судять ексвіцеканцлера Штрахе за підозрою в корупції

У Відні судять ексвіцеканцлера Штрахе за підозрою в корупції 06.07.2021

Скандального ексвіцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе підозрюють в отриманні хабаря від приватної клініки в обмін на надання їй державних преференцій.

Скандального екслідера австрійських популістів Штрахе виключили з партії

Скандального екслідера австрійських популістів Штрахе виключили з партії 13.12.2019

Після низки скандалів навколо Гайнца-Крістіана Штрахе, зокрема з відео з Ібіци, Австрійська партія свободи виключила його зі свого складу.
Австрія після виборів: усе можливо

Австрія після виборів: усе можливо 30.09.2019

Після перемоги на виборах очільник консерваторів має два реалістичні варіанти для створення коаліції. Перед політично гнучким Себастіаном Курцом два шляхи - праворуч і ліворуч. Який він обере?
Коментар: Вибори не змінили курсу Австрії - поки що

Коментар: Вибори не змінили курсу Австрії - поки що 30.09.2019

Консерватори та Зелені значно покращили свої позиції за результатами виборів у Австрії. Праві популісти зазнали значної поразки. Однак це ще означає, що в країні має щось змінитися, вважає Норберт Маппес-Нідік.
В Австрії проходять дострокові парламентські вибори

В Австрії проходять дострокові парламентські вибори 29.09.2019

В Австрії розпочалися дострокові парламентські вибори. Головним фаворитом є Австрійська народна партія на чолі із колишнім канцлером Себастіаном Курцом. Він має шанс знову очолити уряд країни.
Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії

Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії 24.09.2019

Ще недавно наймолодший голова уряду у світі впевнено прямує до того, аби знову отримати цей титул. DW згадує його блискавичний злет до влади та буремні 18 місяців у кріслі прем'єра, які обірвав гучний скандал.
Головою Австрійської партії свободи обраний Норберт Гофер

Головою Австрійської партії свободи обраний Норберт Гофер 14.09.2019

Правопопулістську Австрійську партію свободи очолив колишній міністр транспорту країни Норберт Гофер. Парламентські вибори в Австрії відбудуться 29 вересня.
Колишній віцеканцлер Австрії Штрахе відмовився від мандата євродепутата

Колишній віцеканцлер Австрії Штрахе відмовився від мандата євродепутата 17.06.2019

Австрійський політик Гайнц-Крістіан Штрахе відмовився від крісла в Європарламенті. Він припускає повернення в активну політику тільки після розслідування обставин скандального відеозапису.
В Австрії за політиків зі скандального відео взялась антикорупційна прокуратура

В Австрії за політиків зі скандального відео взялась антикорупційна прокуратура 13.06.2019

Колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе та ексглаву парламентської фракції Австрійської партії свободи Йоганна Ґуденуса підозрюють у зловживанні довірою через відео з "племінницею російського олігарха".
В Австрії приведено до присяги експертний уряд

В Австрії приведено до присяги експертний уряд 03.06.2019

Перехідний експертний уряд на чолі з канцлеркою Бріґітте Бірляйн, що складається з шести жінок та шести чоловіків, приведено до присяги в Австрії.
Канцлеркою перехідного уряду Австрії вперше призначена жінка

Канцлеркою перехідного уряду Австрії вперше призначена жінка 30.05.2019

Після відставки австрійського канцлера Себастіана Курца президент країни призначив на цю посаду суддю Бріґітте Бірляйн. Вона очолюватиме перехідний уряд до виборів у вересні.
Племінницю олігарха з Росії на зустрічі зі Штрахе вдавала боснійська студентка

"Племінницю олігарха з Росії" на зустрічі зі Штрахе вдавала боснійська студентка 29.05.2019

Авторам скандального відео за участі екс-віце-канцлера Австрії Штрахе пропонували три мільйони євро. Тепер вони хочуть знищити запис і бояться за власне життя, пише інтернет-видання EU-Infothek.
Австрійський парламент висловив недовіру уряду Курца

Австрійський парламент висловив недовіру уряду Курца 27.05.2019

Депутати парламенту Австрії висловили недовіру уряду Себастіана Курца та відправили його у відставку.
В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори - екзит-поли

В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори - екзит-поли 26.05.2019

Консервативна Австрійська народна партія значно покращує свої результати на цьогорічних виборах до Європарламенту. АНП здобуває, згідно з екзит-полами, 34,5 відсотка голосів.
Коментар: Себастіан Курц і три мавпочки

Коментар: Себастіан Курц і три мавпочки 24.05.2019

32-річний австрійський канцлер Себатіан Курц, ймовірно, переживе політичну кризу. Він навіть може виграти від цього. Але саме Курц пішов на коаліцію з правими популістами і цим зашкодив Австрії, вважає Барбара Везель.
Інші статті