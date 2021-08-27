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Гайнц-Крістіан Штрахе - лідер правопопулістської Австрійської партії свободи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гайнц-Крістіан Штрахе".
Гайнц-Крістіан Штрахе очолює правопопулістську Австрійську партію свободи (АПС), починаючи від 2005 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе та ексглаву парламентської фракції Австрійської партії свободи Йоганна Ґуденуса підозрюють у зловживанні довірою через відео з "племінницею російського олігарха".