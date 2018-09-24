 Гайко Маас закликав до переговорів про реформу Радбезу ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Гайко Маас закликав до переговорів про реформу Радбезу ООН

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас закликав реформувати Радбез ООН та висловився проти політики ізоляціонізму.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився за невідкладне посилення ООН і за реформу її найважливішого органу - Ради Безпеки. Виступаючи на Генасамблеї ООН у п'ятницю, 28 вересня, Маас звернув увагу світової громадськості на те, що з 1945 року Радбез майже не змінився, хоча кількість населення на планеті потроїлася, а кількість членів ООН зросла майже в чотири рази.

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В ООН Петро Порошенко закликав зупинити дії РФ в Азовському морі та розгорнути миротворчу місію на Донбасі. Президент України також передав Антоніу Гутеррішу ноту щодо припинення Договору про дружбу з РФ. (27.09.2018)

Наступні два роки Німеччина буде непостійним членом в Раді Безпеки ООН. Також непостійними членами Радбезу на 2019-20 роки обрали Бельгію, Південно-Африканську Республіку, Домініканську Республіку та Індонезію. (08.06.2018)

"Нам варто було б припинити бігати по колу і нарешті почати реальні переговори про реформу - так, як того давно бажає переважна більшість країн-членів", - цитує агентство dpa виступ Мааса.

З січня 2019 року Німеччина на два роки стане одним із десяти непостійних членів Радбезу. П'ять постійних членів - США, Росія, Китай, Великобританія і Франція - мають право ветувати будь-які рішення Радбезу. Росія вже неодноразово блокувала рішення, щодо яких західні члени Радбезу мали згоду. Німеччина, Японія, Індія та Бразилія впродовж багатьох років прагнуть здобуття постійного членства в Радбезі.

Маас також непрямо відповів на заяви "проти ідеології глобалізму", висловлені на початку сесії президентом США Дональдом Трампом, який казав, що "Америка не здасть свій суверенітет". "Немає ніякої суперечності між мультилатералізмом і суверенітетом. Навпаки: у світі, який стоїть перед величезними глобальними проблемами, суверенітет взагалі можна зберегти лише через співпрацю", - заявив Маас.

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