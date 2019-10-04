 Газ як знаряддя гібридної війни Росії: як з цим боротися? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Газ як знаряддя гібридної війни Росії: як з цим боротися?

Конкуренція і диверсифікація - головні способи боротьби з російською газовою війною. Такого висновку дійшли експерти-учасники форуму Бориса Нємцова в Варшаві.

Північний потік 2

"Північний потік-2" становить небезпеку для України, вважають експерти

Тема страхів і боротьби з ними стала однією з головних на четвертому форумі Бориса Нємцова, який завершився у Варшаві в четвер, 10 жовтня. Напруженість у відносинах Росії із Заходом стала причиною взаємної недовіри і різних страхів як у Москві, так і в Європі, впевнені учасники зустрічі.

За їхніми словами, одне з головних побоювань європейців щодо Росії пов'язане з енергетикою, оскільки ця галузь давно перетворилася на інструмент геополітики - Москва активно користується енергетикою для зловживання в політичних цілях, залякування і навіть так званої гібридної війни.

Чи можна боротися з використанням енергетики в політичних цілях і протистояти гібридній війні Москви? Інструменти для цього є, впевнені експерти.

Україна постраждала найбільше

Росія використовує газ у політичних цілях вже майже 15 років, починаючи з 2005 року. І щоразу він ставав зброєю проти України, вважає економіст і колишній заступник міністра фінансів РФ Сергій Алексашенко. Він нагадав, як у 2006 і 2009 роках Москва тиснула на Київ і загрожувала припиненням поставок газу.

Але найбільш сильний удар буде завдано найближчим часом, коли відбудеться ймовірне припинення газового транзиту через Україну після добудови "Північного потоку-2", вважає Алексашенко. За різними підрахунками, Україна втратить до двох відсотків ВВП, що стане для неї суттєвою втратою. "Найгірше у цьому те, що Україна залишилася одна, крім Польщі і Словаччини, її, за великим рахунком, ніхто не підтримує в цьому питанні", - зазначив Алексашенко.

Але постраждати може і Європа. На думку експерта, президент РФ Володимир Путін також використовує газ для "розладу в ЄС". Яскравий приклад цього - проєкт "Північний потік-2", щодо якого в Європі є абсолютно різні точки зору. З його допомогою Москва "купила" добре ставлення німецьких бізнесменів і політиків, вважає Алексашенко. На його думку, Європі, у якій зараз і так чимало проблем, варто побоюватися, що газ використовуватиметься як елемент розколу і схиляння до корупції деяких країн.

Як Грузії і Литві вдалося вийти із зони ризику

Найбільшим ризик гібридної війни є для країн, які перебувають в "перехідному періоді", вважає експертка варшавського Центру східних досліджень Агата Лоскот-Страхота. На її думку, можливості Росії слабшають завдяки тому, що в цих країнах проводять реформи в галузі енергетики та диверсифікують джерела отримання ресурсів.

Перед подібними ризиками стояла, наприклад, Грузія, але вона змогла диверсифікувати джерела отримання ресурсів за допомогою контрактів з Азербайджаном. Аналогічним чином Литва побудувала термінал з прийому скрапленого газу (СПГ) і тепер може отримувати паливо з різних джерел. "Вона стала незалежною країною з точки зору постачань газу з Росії", - зазначила Лоскот-Страхота.

Як протистояти гібридній війні Москви

Ще 20 років тому Європа в цілому була залежною від російського газу, нагадав економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов. "Тоді керівництво "Газпрому" хвалилося, що ціни на газ виростуть у кілька разів і нічого не зможе стримувати їх", - нагадав Мілов.

DW.COM

Євросоюз за останні дев'ять місяців збільшив імпорт скрапленого природного газу із США на 272 відсотки, отримавши за цей період з-за океану 10,4 мільярда кубометрів газу. (02.05.2019)

Посол США у ФРН закликав німецькі компанії переглянути участь у "Північному потоці-2". Яким західним фірмам загрожують американські санкції через російський газопровід, і чи можуть вони зупинити проект? DW відповідає. (18.01.2019)

Щоб відповідати викликам ХХІ століття, Європі необхідна спільна енергетична політика. Представляючи в середу в Брюсселі нову енергетичну стратегію ЄС, голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу кілька разів наголосив на тому, що країни-члени спільноти повинні виробити єдину лінію поведінки в цій сфері. Наскільки нова політика заторкне інтереси України? (08.03.2006)

На думку низки європейських аналітиків, конфлікт на сході України помилково називають "гібридною" війною. Як можна розцінювати події, що відбуваються в Криму і на Донбасі? (08.04.2015)

Однак за цей час газова інфраструктура в Європі значно покращилася, з'явилося більше конкуренції, зокрема і завдяки терміналам СПГ. Російський монополіст як і раніше продає значні обсяги блакитного палива європейцям, але вже не може тиснути на партнерів так, як раніше, зазначив Володимир Мілов. "Конкуренція забирає отруйне жало у монополіста", - резюмував економіст.

Глава Центру польсько-російського діалогу та згоди Ернест Вицішкевіч додав, що "Володимиру Путіну треба поставити пам'ятник за те, що в Європі через 20 років з'явилася повноцінна спільна енергетична політика, раніше нічого подібного не було".

Природні ресурси - прокляття самої Росії

Від дій російського газового монополіста страждає сама Росія, вважає Володимир Мілов. "Газпром" платить недостатньо податків. І у нас немає грошей на лікарні та школи, але ми витрачаємо мільярди доларів на абсолютно непотрібний трубопровід для обходу третіх країн. Монополіст - це хижак, який забирає гроші з кишень усіх", - додав Мілов.

На саму Росію чекають дві небезпеки, пов'язані із залежністю від вуглеводнів, відзначили експерти. Протягом десяти років країна, по-перше, пройде пік видобутку нафти і він почне знижуватися. А по-друге, до 2025-2040 року енергобаланс в світі дедалі більше почне зміщуватися в бік поновлюваних джерел енергії, вважає Сергій Алексашенко.

Все це дуже негативно вплине на рівень життя росіян. "Поки про це в Росії не думають, у влади немає довгострокової політики. Це може стати серйозним викликом для країни, з яким вона може не впоратися", - додав Алексашенко. Неважливо, чи буде в цей момент при владі Володимир Путін чи інший президент, будь-якому лідеру буде вкрай складно впоратися з наслідками, зазначив економіст.

Дивитись відео 03:12

Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)  

Також за темою

Belgien Kommission Kadri Simson

Що майбутня єврокомісарка з енергетики думає про "Північний потік-2" і Україну 04.10.2019

Комітет Європарламенту провів тригодинні слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики. DW розбиралася у поглядах Сімсон на відносини з Україною, "Північний потік-2" і російський газ.

Frankreich | Wolfgang Schaueble | deutsch-französische Parlamentsversammlung in Paris

Глава Бундестагу: "Північний потік-2" руйнує довіру східних сусідів 07.09.2019

Вольфганг Шойбле заявив, що може зрозуміти стурбованість східних сусідів Німеччини через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Ostseepipeline Nord Stream 2

Транзит газу через Україну: "Газпром" не підпише контракт? (відео) 19.09.2019

Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020 року? Москва у невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2".

Реклама

Докладно

Ukraine | Marathon-PK Selenskyj (AFP/Getty Images/G. Savilov)

Інформаційний фастфуд від Володимира Зеленського

Новаторський формат пресмарафону Зеленського був порожнім за змістом, вважає Сергій Руденко.  

Gasflamme Gasherd (picture-alliance/dpa)

Як нараховуватимуть субсидії по-новому (відео)

Чому субсидій у новому опалювальному сезоні стане менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  