 ″Газпром″ сплатив ″Нафтогазу″ 2,9 мільярда доларів газового боргу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.12.2019

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Економіка

"Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів газового боргу

У Києві та Москві повідомили про сплату "Газпромом" 2,9 мільярда доларів газового боргу Україні.

Офіс Газпрому у Москві

Офіс "Газпрому" у Москві

Російський газовий монополіст "Газпром" у п'ятницю, 27 грудня, повідомив, що сплатив НАК "Нафтогаз України" 2,9 мільярда доларів США газового боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

"З метою виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 20 грудня, "Газпром" здійснив виплату 2,9 мільярда доларів США відповідно до рішення Арбітражного інституту ТПП Стокгольма, у термін, передбачений протоколом від 20 грудня", - повідомив журналістам представник "Газпрому", якого цитує агенція "Інтерфакс".

Отримання цих коштів також підтвердив на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

DW.COM

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Як пояснили у "Нафтогазі", сьогоднішній платіж "Газпрому" включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 мільярда доларів), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення, - 28 лютого 2018 року.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію обсягом 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу у два мільярди "Газпром" мав сплатити "Нафтогазу" близько 2,56 мільярда доларів.

Нагадаємо, виплата боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу була частиною пакетних домовленостей, досягнутих між "Нафтогазом" і "Газпромом" 20 грудня. Також, згідно з цими домовленостями, сторони мають до кінця року укласти п'ятирічний контракт на транзит газу. Передбачається, що за весь цей період обсяг транзиту становитиме 225 мільярдів кубометрів газу. Зокрема, у 2020 році планується транспортувати 65 мільярдів кубометрів, а у 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів. Україна, отримавши 2,9 мільярда доларів газового боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу, погодилася відмовитися від інших судових претензій до "Газпрому".

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