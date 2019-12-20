"Газпром" потерпає через падіння цін на газ та теплу зиму в Європі (відео)

Російський "Газпром" переживає в Європі не найкращі часи. Східноєвропейські країни прагнуть позбутися залежності від російського газу. Попит через теплу зиму й надмір скрапленого газу значно менший, ніж раніше.
Обсяги прокачки газу трубопроводом "Північний потік-1" минулого року залишилися на рівні 2018-го - трохи більше 58 мільярдів кубометрів, звітував наприкінці січня оператор газогону. Водночас з Європи постійно надходять невтішні новини для "Газпрому", основного акціонера "Північного потоку".
"Північний потік-2", "Турецький потік", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Які завдання всіх цих газопроводів і що вони означають для "Газпрому"? (19.01.2020)
Процедура, необхідна для "звільнення від норм регулювання" ЄС, запущена для Nord Stream 2 AG 10 січня, випливає з діловодства Федерального агентства з мереж. (17.01.2020)
Новий газогін не дав Путіну того, чого він хотів. "Газпром" витратив неймовірно багато грошей, однак Ердоган, Туреччина і Болгарія можуть бути задоволені, вважає Андрій Гурков. (08.01.2020)
У січні 2020 року "Газпром" скоротив видобуток газу на шість відсотків порівняно із січнем 2019 року. Російська компанія сподівалася на холоднішу зиму. (02.02.2020)