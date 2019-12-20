 ″Газпром″ потерпає через падіння цін на газ та теплу зиму в Європі (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.02.2020

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Економіка

"Газпром" потерпає через падіння цін на газ та теплу зиму в Європі (відео)

Російський "Газпром" переживає в Європі не найкращі часи. Східноєвропейські країни прагнуть позбутися залежності від російського газу. Попит через теплу зиму й надмір скрапленого газу значно менший, ніж раніше.

Через американські санкції будівництво Північного потоку-2 призупинилось (picture alliance/dpa/B. Wüsteneck)

Через американські санкції будівництво "Північного потоку-2" призупинилось

Обсяги прокачки газу трубопроводом "Північний потік-1" минулого року залишилися на рівні 2018-го - трохи більше 58 мільярдів кубометрів, звітував наприкінці січня оператор газогону. Водночас з Європи постійно надходять невтішні новини для "Газпрому",  основного акціонера "Північного потоку".

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"Північний потік-2", "Турецький потік", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Які завдання всіх цих газопроводів і що вони означають для "Газпрому"? (19.01.2020)  

У Німеччині вивчають запит щодо виведення "Північного потоку-2" з-під Газової директиви ЄС

Процедура, необхідна для "звільнення від норм регулювання" ЄС, запущена для Nord Stream 2 AG 10 січня, випливає з діловодства Федерального агентства з мереж. (17.01.2020)  

Коментар: Сенс і безглуздя "Турецького потоку"

Новий газогін не дав Путіну того, чого він хотів. "Газпром" витратив неймовірно багато грошей, однак Ердоган, Туреччина і Болгарія можуть бути задоволені, вважає Андрій Гурков. (08.01.2020)  

Через теплу зиму "Газпром" скоротив видобуток газу

У січні 2020 року "Газпром" скоротив видобуток газу на шість відсотків порівняно із січнем 2019 року. Російська компанія сподівалася на холоднішу зиму. (02.02.2020)  

У січні "Газпром" лише частково використав оплачені потужності української ГТС

Упродовж першого місяця поточного року російська компанія "Газпром" використала лише на 46 відсотків оплачені українські транзитні потужності, повідомили в компанії "Оператор ГТС України". (03.02.2020)  

Аудіо й відео до теми

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "безгоспний" газ (02.12.2019)  

Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (27.11.2019)  

Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (23.12.2019)  

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Через американські санкції будівництво Північного потоку-2 призупинилось (picture alliance/dpa/B. Wüsteneck)

"Газпром" потерпає через падіння цін на газ у Європі (відео)

"Газпром" переживає в Європі не найкращі часи. Попит через теплу зиму й надмір скрапленого газу значно менший.  

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