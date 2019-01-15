 ″Газпром″ зірвав технічні консультації щодо газу - Зеркаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

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Новини

"Газпром" зірвав технічні консультації щодо газу - Зеркаль

З провини російського "Газпрома" не відбулись технічні консультації щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією, повідомила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Російська компанія Газпром

Російська компанія "Газпром"

Російський "Газпром" зірвав технічні тристоронні консультації Росії, України та Єврокомісії щодо газу, повідомила у вівторок, 15 січня, заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Газпром" зірвав технічні тристоронні консультації щодо газу, намагаючись своєю безконтрольністю залякати Європу та нав'язати свої поняття замість цивілізованих правил... Працюємо далі й готуємося не лише до тристоронніх консультацій на політичному рівні, а й до всіх можливих сценаріїв розвитку подій", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Водночас у Брюсселі переконані, що зустріч 21 січня відбудеться. "Переговори на рівні міністрів відбудуться в Брюсселі у понеділок, 21 січня", - заявила кореспонденту DW речниця ЄС. Вона додала, що зустрічі на технічному рівні перед цим не буде.

За словами Зеркаль, підготовка до великих консультацій, запланованих на 21 січня, триває. Зокрема, українська сторона провела переговори з Європейською комісією з питань реформи ринку газу, виконання Угоди про асоціацію, а також про подальшу долю тристоронніх консультацій. "Єдине, що лишається робити - не давати "Газпрому" жодних винятків і поширювати на всі його проекти, особливо "Північний потік-2", усі норми ЄС, чого Україна вимагає вже давно. Дуже доречно, що питання відповідних змін до газової директиви ЄС обговорюються в Раді ЄС саме сьогодні", - розповіла заступниця міністра.

DW.COM

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Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко раніше повідомляв, що перед проведенням 21 січня тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-ЄС на політичному рівні 15 січня мають відбутися консультації на рівні експертів.

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про готовність України, за узгодження цього питання урядом, обговорити можливість перегляду або відмови від другого транзитного позову до російського "Газпрому" на суму понад 12 мільярдів доларів у прив'язці з укладенням нового довгострокового контракту. Між "Газпромом" і "Нафтогазом України" наприкінці 2019 року спливає контракт на транзит газу до Європи.

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