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Газотранспортна система України

Газотранспортна система України (ГТС України) забезпечує доставку газу як на внутрішній ринок України, так і транспортування блакитного паливо до країн Центральної та Західної Європи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ГТС України". Газотранспортна система України є однією з найбільших у Європі. Вона забезпечує доставку газу як на внутрішній ринок України, так і транспортування блакитного палива до країн Центральної та Західної Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися 11.05.2022

У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Глава Нафтогазу України: Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії

Глава "Нафтогазу України": Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії 04.05.2022

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС і необхідність пришвидшити темпи скорочення імпорту російського газу Німеччиною.

Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС (03.05.2022) 03.05.2022

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС?

Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС? 31.03.2022

Російський газ лише за рублі? Спроба Путіна шантажувати європейських клієнтів "Газпрому" провалилася після того, як у Європі відмовилися платити в рублях, а Німеччина почала реально готуватися до відключення газу. Наскільки готова до такого сценарію ГТС України?
Транспортування газу в Україні і Європі під загрозою - Оператор ГТС

Транспортування газу в Україні і Європі під загрозою - Оператор ГТС 10.03.2022

Російські війська намагаються втрутитися в роботу об'єктів української ГТС, створюючи ризики для транспортування газу, повідомляють в Києві. Путін стверджує, що транзит газ через Україну йде за планом.
Зеленський про зброю від ФРН: Важливо давати і допомагати тоді, коли потрібно

Зеленський про зброю від ФРН: Важливо давати і допомагати тоді, коли потрібно 28.01.2022

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав Німеччину допомогти Україні постачанням озброєння. За його словами, нині від ФРН також залежить і питання щодо вступу України в ЄС.

Київ застерігає Берлін від росту цін на газ у разі запуску Північного потоку-2

Київ застерігає Берлін від росту цін на газ у разі запуску "Північного потоку-2" 24.01.2022

Щойно "Північний потік-2" запустять, використання Росією української мережі газопроводів припиниться, а ціни на газ піднімуться, заявив голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
Транзит газу з Росії через Україну уп'ятеро нижчий за рівень 2019 року

Транзит газу з Росії через Україну уп'ятеро нижчий за рівень 2019 року 19.01.2022

У січні з Росії до ЄС через України транспортували уп'ятеро менше газу, ніж 2019 року. Голова Оператора ГТС вважає, що Росія таким чином тисне на Євросоюз, аби там дозволили запустити "Північний потік-2".
Шантаж заради Північного потоку-2: Газпром недодає Європі газу? (відео)

Шантаж заради "Північного потоку-2": "Газпром" недодає Європі газу? (відео) 05.01.2022

У Європі зростають сумніви щодо надійності "Газпрому" як постачальника енергоносіїв. Російському концерну закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".

Європі бракує газу: Газпром веде подвійну гру? (04.01.2022)

Європі бракує газу: "Газпром" веде подвійну гру? (04.01.2022) 04.01.2022

У Європі зростають сумніви щодо надійності "Газпрому" як постачальника енергоносіїв. Концерну закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".

Німеччина дозволила участь України в сертифікації Північного потоку-2

Німеччина дозволила участь України в сертифікації "Північного потоку-2" 16.11.2021

"Нафтогаз" і Оператор ГТС України долучаться до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Вони виступають проти початку роботи газогону, але права вето на рішення не матимуть.

Як Україна може долучитися до сертифікації Північного потоку-2

Як Україна може долучитися до сертифікації "Північного потоку-2" 25.10.2021

"Нафтогаз" і Оператор ГТС України подали заявки на долучення до сертифікації "Північного потоку-2". У німецькому регуляторі їх розглядають. Що варто знати про участь України в сертифікації, пояснює DW.
Україна пропонує Європі додатковий транзит газу за спеціальними умовами

Україна пропонує Європі додатковий транзит газу за "спеціальними умовами" 23.10.2021

Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу за "спеціальними умовами". Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Оператор ГТС України теж хоче долучитися до сертифікації Північного потоку-2

Оператор ГТС України теж хоче долучитися до сертифікації "Північного потоку-2" 21.10.2021

Українське підприємство Оператор газотранспортної системи України услід за "Нафтогазом" закликає Німеччину долучити його до процесу сертифікації спірного газопроводу "Північний потік-2".

Юрій Вітренко про ціну на газ, водень для німців і опалення (20.10.2021) 20.10.2021

Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.

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