Газотранспортна система України (ГТС України) забезпечує доставку газу як на внутрішній ринок України, так і транспортування блакитного паливо до країн Центральної та Західної Європи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ГТС України". Газотранспортна система України є однією з найбільших у Європі. Вона забезпечує доставку газу як на внутрішній ринок України, так і транспортування блакитного палива до країн Центральної та Західної Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.