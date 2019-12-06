Газопровід "Північний потік-2" не збудують вчасно

Компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" повідомила про затримки із завершенням спорудження газогону. У понеділок, 9 грудня, в компанії визнали, що не зможуть вкластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об'єкта.

"Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими та технічними нормами", - наголосили в компанії, цитує агенція новин dpa. Утім, у компанії не змогли назвати точної дати завершення спорудження трубопроводу через погодні умови. Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію.

На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газогону. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів. Планується, що після введення в експлуатацію цим газогоном щороку транспортуватиметься з Росії до Німеччини 55 мільярдів кубометрів газу.

Приблизно така сама кількість газу щороку з Росії надходить газопроводом "Північний потік-1", введеним у експлуатацію раніше.

Нагадаємо, Сполучені Штати критикують спорудження "Північного потоку-2", вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки ЄС. Крім того, Вашингтон запровадив санкції проти компаній, причетних до його спорудження й навіть урахував ці санкції в проєкті оборонного бюджету.

У Києві теж розглядають цей проєкт як інструмент політичного впливу Кремля. Натомість у Берліні та Москві наголошують, що проєкт - виключно економічний.