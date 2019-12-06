 Газопровід ″Північний потік-2″ не збудують вчасно | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.12.2019

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Економіка

Газопровід "Північний потік-2" не збудують вчасно

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" затягується на кілька місяців. Раніше планували ввести об'єкт в експлуатацію до кінця 2019 року.

Газопровід Північний потік-2

Газопровід "Північний потік-2" має щороку транспортувати 55 мільярдів кубів газу з РФ до ФРН

Компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" повідомила про затримки із завершенням спорудження газогону. У понеділок, 9 грудня, в компанії визнали, що не зможуть вкластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об'єкта.

DW.COM

До проєкту оборонного бюджету США на 2020 рік були включені санкції проти "Північного потоку-2". Санкції стосуються компаній, що беруть участь у будівництві цього газопроводу. (24.11.2019)

Бундестаг включив Газову директиву ЄС у законодавство ФРН, але вніс одну зміну. DW розбиралася, чи зроблено це на догоду "Газпрому" і чи це наблизить завершення будівництва газопроводу. (15.11.2019)

Росія не має наміру припиняти транзит газу територією України, але питання полягає в економічній доцільності, запевняє Володимир Путін. Тим часом у "Нафтогазі" повідомили про завершення консультацій з "Газпромом". (06.12.2019)

"Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими та технічними нормами", - наголосили в компанії, цитує агенція новин dpa. Утім, у компанії не змогли назвати точної дати завершення спорудження трубопроводу через погодні умови. Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію.

На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газогону. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів. Планується, що після введення в експлуатацію цим газогоном щороку транспортуватиметься з Росії до Німеччини 55 мільярдів кубометрів газу.

Приблизно така сама кількість газу щороку з Росії надходить газопроводом "Північний потік-1", введеним у експлуатацію раніше.

Нагадаємо, Сполучені Штати критикують спорудження "Північного потоку-2", вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки ЄС. Крім того, Вашингтон запровадив санкції проти компаній, причетних до його спорудження й навіть урахував ці санкції в проєкті оборонного бюджету.

У Києві теж розглядають цей проєкт як інструмент політичного впливу Кремля. Натомість у Берліні та Москві наголошують, що проєкт - виключно економічний.  

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