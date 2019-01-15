Газові переговори ЄС-Україна-Росія: Шефчович запропонував свій варіант транзиту

У Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між ЄС, Україною та Росією. На них Єврокомісія представила своє бачення контракту на транзит газу з РФ територією України з початку 2020 року. "Пропозиція покриває три основні параметри майбутньої транзитної угоди: тривалість, обсяги та тарифи", - заявив єврокомісар з питань енергетичного ринку Марош Шефчович на брифінгу в понеділок, 21 січня, повідомляє кореспондент DW.

Шефчович відмовився називати деталі, щоб не завадити досягненню успішного результату. "Я переконаний, що це - справедлива пропозиція, заснована на нашому ретельному аналізі", - додав єврокомісар. Утім, він усе ж пояснив своє бачення. Шефчович вважає за необхідне, щоб контракт був "цілковито сумісним з ЄС" та був довготривалим, тобто з дією понад десять років. Обсяги при цьому повинні бути "комерційно життєздатними".

Наступна зустріч на рівні міністрів відбудеться в травні, до того часу йтиме робота на рівні експертів. У травні, за словами Шефчовича, буде вже ясність після президентських виборів в Україні. "Якщо все піде добре та всі учасники працюватимуть на одну ціль, я переконаний, що цей процес завершать успішно до кінця цього року", - зазначив єврокомісар.

У переговорах з українського боку взяли участь міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Росію представляв міністр енергетики Олександр Новак та голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. Як відомо, дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершиться 31 грудня 2019 року, тому на тристоронніх переговорах намагаються знайти компроміс щодо контракту з 1 січня 2020 року.