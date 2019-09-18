Газові переговори: Росія погодилася на контракт за законодавством ЄС

В Брюсселі у четвер, 19 вересня, відбулися тристоронні консультації України, Росії та Єврокомісії щодо транзиту газу. На переговорах Україна, Євросоюз і Росія домовилися, що майбутній газовий контракт між Україною та Росією буде засновуватися на законодавстві ЄС. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії з енергетичного союзу Марош Шефчович, передає кореспондент DW.

"Ми погодилися в цілому, що майбутній контракт буде засновуватися на законодавстві ЄС та на правилах ЄС", - зазначив він. "Російська сторона попросила забезпечити, що це справді буде так. Вони хотіли від нас запевнень, що європейське законодавство належним чином впроваджено в українське законодавство", - уточнив Шефчович.

За словами міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, переговори пройшли конструктивно, й Україна передала сторонам проєкти договорів. "Це дорожня карта, як ми до 1 січня року отримаємо незалежного сертифікованого оператора, проєкт договору про інтерконектор і проєкт договору про транспортування", - сказав він. Оржель підкреслив, що Україна має намір рухатися максимально активно для підписання договору повністю відповідно до європейських норм. Утім, він не виключає ризик непідписання договору про транзит газу.

Російська сторона, своєю чергою, заявила про готовність бронювати потужності української газотранспортної системи для транзиту газу. Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає агенція ТАСС. Міністр додав, що Росія запропонувала продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін, в разі якщо не будуть впроваджені нові вимоги ЄС.

За словами Новака, на зустрічі було порушено тільки правові питання транзиту, а конкретні обсяги прокачування не обговорювалися. Сторони вирішили продовжити консультації за місяць. "Це будуть тристоронні переговори, але упевнений, що протягом цього місяця будуть двосторонні контакти", - сказав Новак, передає агенція "Інтерфакс".

Наступний раунд переговорів має відбутися до кінця жовтня. Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.