Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Газова суперечка України і Росії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Газова суперечка України і Росії".

В українсько-російських економічних відносинах уже відбулась ціла серія економічних конфліктів між компаніями "Нафтогаз України" та "Газпромом". Як правило під час суперечок ідеться про умови постачання природного газу з Росії до України, а також про транзит газу до країн Центральної та Західної Європи. 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Газпром пропонує Нафтогазу річний контракт на транзит при відмові від претензій

"Газпром" пропонує "Нафтогазу" річний контракт на транзит при відмові від претензій 18.11.2019

Російська та українська сторони можуть продовжити наявний контракт на транзит газу або укласти новий, якщо "Нафтогаз" погодиться відмовитися від претензій в міжнародному арбітражі та припинить усі суду, заявив "Газпром".
Починаються слухання апеляції Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу

Починаються слухання апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу 09.10.2019

Шведський суд починає розгляд апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу на користь українського "Нафтогазу". Рішення очікується за кілька місяців.
Газпрому заборонили виводити активи з Англії та Нідерландів - Нафтогаз

"Газпрому" заборонили виводити активи з Англії та Нідерландів - "Нафтогаз" 21.03.2019

Англійський комерційний суд заборонив "Газпрому" виводити активи з Англії та Нідерландів. У випадку порушення до нього буде застосовані санкції у вигляді штрафів та кримінальної відповідальності, заявили в "Нафтогазі".
Нафтогаз відповів Путіну, що вважає два спори з Газпромом врегульованими

"Нафтогаз" відповів Путіну, що вважає два спори з "Газпромом" врегульованими 17.07.2018

У відповідь на заяву російського президента Володимира Путіна, що РФ збереже транзит газу в разі врегулювання спору між російською та українською сторонами, "Нафтогаз України" заявив, що вже переміг в цій суперечці.
Нафтогаз оскаржив призупинення рішення арбітражу за позовом Газпрому

"Нафтогаз" оскаржив призупинення рішення арбітражу за позовом "Газпрому" 18.06.2018

"Нафтогаз України" звернувся до Апеляційного суду Швеції, щоб оскаржити призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням "Газпрому".
Нафтогаз домагатиметься арешту активів Газпрому в Європі

"Нафтогаз" домагатиметься арешту активів "Газпрому" в Європі 09.04.2018

"Нафтогаз України" має намір позиватися в європейських судах задля арешту активів російського "Газпрому" в Європі, запевняє комерційний директор компанії Юрій Вітренко.
Газпром заявив про початок розірвання контрактів з Нафтогазом України

"Газпром" заявив про початок розірвання контрактів з "Нафтогазом України" 03.03.2018

У російському "Газпромі" заявили, що вже розпочали процедуру розірвання контрактів з Україною на постачання та транзит газу. "Нафтогаз України" досі заявляє, що не отримував жодних документів від росіян.