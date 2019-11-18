На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Газова суперечка України і Росії".

В українсько-російських економічних відносинах уже відбулась ціла серія економічних конфліктів між компаніями "Нафтогаз України" та "Газпромом". Як правило під час суперечок ідеться про умови постачання природного газу з Росії до України, а також про транзит газу до країн Центральної та Західної Європи. 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.