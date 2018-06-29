 Газетний месник: напад на редакцію в США забрав п′ять життів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

Газетний месник: напад на редакцію в США забрав п'ять життів

Щонайменше п'ятеро осіб загинули внаслідок нападу на редакцію газети в США. Імовірний підозрюваний колись судився з виданням щодо наклепу.

Поліція біля редакції газети

Поліція біля редакції газети

В американському місті Аннаполіс (штат Меріленд) у редакцію місцевої газети Capital Gazette у четвер, 28 червня, увірвався чоловік і почав стрілянину. За даними поліції, оприлюдненими в ніч на п'ятницю, 29 червня, внаслідок інциденту загинуло не менше п'яти осіб, що стало однією з найтрагічніших атак на ЗМІ у Сполучених Штатах Америки, передає Reuters.

Загиблим - від 34 до 65 років, серед них четверо журналістів та редакторів, ще один - торговельний агент. За даними місцевої преси, підозрюваний у нападі - 38-річний Джеррод Рамос. У 2012 він подав позов до газети через наклеп. Через три роки суд ухвалив рішення на користь газети та репортерів, яким Рамос закидав дифамацію. Матеріал стосувався сексуальним домагань з боку Рамоса, зокрема, у соціальних мережах.

За даними AP, нападник навмисне пошкодив собі пальці, щоб його було складніше ідентифікувати. Утім, поліції вдалося упізнати його завдяки технологіям розпізнавання обличчя.

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