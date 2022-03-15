Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

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Путін може залишатися корисним союзником для Китаю у протистоянні з Заходом, допоки господар Кремля не шкодитиме економічним інтересам Пекіна, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе.
Обмін утримуваними між Києвом і проросійськими сепаратистами на сході України є важливим символом, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм.
Росію треба змусити до довгострокових гарантій транзиту газу територією України, наголошує оглядач німецької Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер.
Довіра до різних медіа, включно з соцмережами в інтернеті, у ФРН є нижчою, ніж до поліції, вказує нещодавно проведене опитування. Майже половина німців остерігаються фейкових новин, у яких вони бачать загрозу демократії.
Президент США Дональд Трамп і після зустрічі з главою МЗС Сергієм Лавровим не позбудеться підозр у зв'язках із Росією. Коментар оглядача газети Frankfurter Allgemeine Zeitung Клауса-Дітера Франкенберґера.
Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung опублікувало статтю про "сірі зарплати" на телеканалі, що належить українському президенту Петру Порошенку. DW поспілкувалась з автором матеріалу.
Про систему "сірих зарплат" на "5 каналі" президента Петра Порошенка написало провідне німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Це підтвердили DW колишні й нинішні працівники телеканалу.
Канцлерка Німеччини запропонує ЄС запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію в Сирії, повідомило джерело в її оточенні.
Німеччина активно обговорює перемогу Джамали на "Євробаченні-2016". Результати конкурсу були передусім політичними, але не лише це зумовило успіх представниці України.
Близько 40 відсотків мігрантів, які прибувають до ЄС "балканським маршрутом", не матимуть шансів на отримання статусу біженця, вважають в Європейські Комісії. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Президент України закликав Європу до солідарності, а також наголосив, що перемогти у боротьбі з терористичною загрозою можна лише спільними зусиллями. Про це він написав у статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Напередодні саміту Україна-ЄС у Брюсселі впливова німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung присвятила коментар актуальному станові відносин між Києвом та Брюсселем.
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