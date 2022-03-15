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Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

Коментар FAZ: Пекін не допоможе зупинити війну

Коментар FAZ: Пекін не допоможе зупинити війну 15.03.2022

Путін може залишатися корисним союзником для Китаю у протистоянні з Заходом, допоки господар Кремля не шкодитиме економічним інтересам Пекіна, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе.
Коментар FAZ: Москва має визнати себе стороною конфлікту на Донбасі

Коментар FAZ: Москва має визнати себе стороною конфлікту на Донбасі 30.12.2019

Обмін утримуваними між Києвом і проросійськими сепаратистами на сході України є важливим символом, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм.
Коментар FAZ про Північний потік - 2: Києву потрібна безпека

Коментар FAZ про "Північний потік - 2": Києву потрібна безпека 31.10.2019

Росію треба змусити до довгострокових гарантій транзиту газу територією України, наголошує оглядач німецької Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер.
Опитування: у Німеччині низький рівень довіри до медіа

Опитування: у Німеччині низький рівень довіри до медіа 10.08.2017

Довіра до різних медіа, включно з соцмережами в інтернеті, у ФРН є нижчою, ніж до поліції, вказує нещодавно проведене опитування. Майже половина німців остерігаються фейкових новин, у яких вони бачать загрозу демократії.
Коментар: Російські гості Трампа у Білому домі

Коментар: Російські гості Трампа у Білому домі 12.05.2017

Президент США Дональд Трамп і після зустрічі з главою МЗС Сергієм Лавровим не позбудеться підозр у зв'язках із Росією. Коментар оглядача газети Frankfurter Allgemeine Zeitung Клауса-Дітера Франкенберґера.
Репортер FAZ: Журналістам в Україні треба викривати практику сірих зарплат у ЗМІ

Репортер FAZ: Журналістам в Україні треба викривати практику "сірих зарплат" у ЗМІ 07.12.2016

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung опублікувало статтю про "сірі зарплати" на телеканалі, що належить українському президенту Петру Порошенку. DW поспілкувалась з автором матеріалу.
Німецькі ЗМІ: на 5 каналі президента Порошенка сірі зарплати (відео)

Німецькі ЗМІ: на "5 каналі" президента Порошенка "сірі зарплати" (відео) 02.12.2016

Про систему "сірих зарплат" на "5 каналі" президента Петра Порошенка написало провідне німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Це підтвердили DW колишні й нинішні працівники телеканалу.

FAZ: Меркель агітуватиме за нові санкції проти Росії

FAZ: Меркель агітуватиме за нові санкції проти Росії 15.10.2016

Канцлерка Німеччини запропонує ЄС запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію в Сирії, повідомило джерело в її оточенні.

Німецькі ЗМІ: Чому Джамала перемогла? (16.05.2016) 16.05.2016

Німеччина активно обговорює перемогу Джамали на "Євробаченні-2016". Результати конкурсу були передусім політичними, але не лише це зумовило успіх представниці України.
FAZ: 40 відсотків шукачів притулку не мають шансів на статус біженця

FAZ: 40 відсотків шукачів притулку не мають шансів на статус біженця 07.02.2016

Близько 40 відсотків мігрантів, які прибувають до ЄС "балканським маршрутом", не матимуть шансів на отримання статусу біженця, вважають в Європейські Комісії. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Порошенко: Ми - Європа, і разом ми непереможні

Порошенко: "Ми - Європа, і разом ми непереможні" 19.01.2015

Президент України закликав Європу до солідарності, а також наголосив, що перемогти у боротьбі з терористичною загрозою можна лише спільними зусиллями. Про це він написав у статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
FAZ: поступки Євросоюзу Януковичеві вітає навіть опозиція

FAZ: поступки Євросоюзу Януковичеві вітає навіть опозиція 21.11.2010

Напередодні саміту Україна-ЄС у Брюсселі впливова німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung присвятила коментар актуальному станові відносин між Києвом та Брюсселем.