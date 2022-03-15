Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

Опитування: у Німеччині низький рівень довіри до медіа

Довіра до різних медіа, включно з соцмережами в інтернеті, у ФРН є нижчою, ніж до поліції, вказує нещодавно проведене опитування. Майже половина німців остерігаються фейкових новин, у яких вони бачать загрозу демократії.