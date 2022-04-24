Газета Bild

У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild

У німецькій Бундеслізі розробили концепт повернення до футбольних ігор з глядачами на трибунах вже з вересня. Передбачається, що при цьому половина місць на стадіонах залишатимуться пустими.