Газета Bild

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Axel Springer повідомив про відставку шеф-редактора Bild Райхельта після публікації NYT про його недоречну поведінку щодо молодої співробітниці газети. Скандал стався на тлі придбання німецьким концерном ЗМІ у США.
Головний редактор німецької газети Bild тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків через звинувачення у зловживанні посадовим становищем, які пролунали на його адресу з боку колег-жінок.