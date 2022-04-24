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Газета Bild

Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook

Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook 24.04.2022

ФРН може закупити у США гелікоптери Boeing CH-47F Chinook на суму 5 мільярдів євро, пише Bild am Sonntag. Остаточно рішення поки не ухвалене, повідомили у мінобороні ФРН.
Кулеба: Жодні бізнес-інтереси не варті нової війни в Європі

Кулеба: Жодні бізнес-інтереси не варті нової війни в Європі 16.01.2022

На тлі стягування російських військ до кордону України Київ очікує від Німеччини співпраці у протидії загрозам з боку Москви, зазначив глава МЗС України в інтерв'ю Bild.

Німецька газета: Шольц готується до зустрічі з Путіним у січні

Німецька газета: Шольц готується до зустрічі з Путіним у січні 03.01.2022

Радник канцлера ФРН "вже протягом двох тижнів готує" його зустріч із президентом РФ, стверджує таблоїд Bild. Берлін та Москва інформацію поки що не підтвердили.
Німеччина ветувала постачання озброєнь Україні? Що відомо на цей час

Німеччина ветувала постачання озброєнь Україні? Що відомо на цей час 15.12.2021

За інформацією газети Bild, в останні місяці правління Анґели Меркель Берлін заблокував закупівлю Києвом озброєнь через механізми НАТО. DW спробувала розібратися в ситуації.

Кличко просить уряд ФРН підтримати постачання зброї Україні

Кличко просить уряд ФРН підтримати постачання зброї Україні 14.12.2021

Мер Києва Віталій Кличко у коментарі Bild вимагає від нового уряду ФРН підтримки через побоювання можливого нападу РФ на Україну.
Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини

Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини 20.10.2021

Axel Springer повідомив про відставку шеф-редактора Bild Райхельта після публікації NYT про його недоречну поведінку щодо молодої співробітниці газети. Скандал стався на тлі придбання німецьким концерном ЗМІ у США.
Батьки Романа Протасевича просять допомоги у Анґели Меркель

Батьки Романа Протасевича просять допомоги у Анґели Меркель 12.06.2021

"Кожна година коштує життя невинним, у тому числі дітям", - наголосили батьки Романа Протасевича в інтерв'ю німецькій газеті Bild.
Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ

Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ 29.03.2021

Навігаційне обладнання російської фірми "Транзас" з'явилося на підводних човнах ВМС Німеччини за Ґергарда Шредера, пише Bild am Sonntag. Експертів хвилює його можлива вразливість до кібератак.
Шефредактора німецької газети Bild відсторонили від посади через звинувачення з боку жінок

Шефредактора німецької газети Bild відсторонили від посади через звинувачення з боку жінок 14.03.2021

Головний редактор німецької газети Bild тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків через звинувачення у зловживанні посадовим становищем, які пролунали на його адресу з боку колег-жінок.

Реттґен розкритикував Шредера за заяви щодо Навального

Реттґен розкритикував Шредера за заяви щодо Навального 08.10.2020

Норберт Реттґен розкритикував ексканцлера ФРН Ґергарда Шредера після того, як той заявив про "непідтверджені обвинувачення Навального". Шредер має намір подати до суду на газету Bild.
Навальний назвав Шредера хлопчиком на побігеньках у Путіна

Навальний назвав Шредера "хлопчиком на побігеньках у Путіна" 07.10.2020

Російський опозиціонер Олексій Навальний дав розлоге інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, у якому закликав владу ФРН заборонити в'їзд тим, хто отримує преференції від режиму Володимира Путіна, і заморозити їхні активи.
У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild

У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild 02.07.2020

У німецькій Бундеслізі розробили концепт повернення до футбольних ігор з глядачами на трибунах вже з вересня. Передбачається, що при цьому половина місць на стадіонах залишатимуться пустими.
У ФРН подали 360 тисяч заяв на екстрену фінансову допомогу

У ФРН подали 360 тисяч заяв на екстрену фінансову допомогу 28.03.2020

За наданням екстреної допомоги звернулися самозайняті і малі підприємці. На ці цілі уже виділено 138,5 мільйона євро, повідомляє видання Bild.
У соліста Rammstein тест на коронавірус негативний

У соліста Rammstein тест на коронавірус негативний 28.03.2020

Тіль Ліндеман має не COVID-19, а запалення легенів, пише Bild. Його тест на коронавірус - негативний, повідомила група Rammstein.
Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії

Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії 07.01.2020

Очільник українського МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькій газеті Bild розповів, чому на "нормандських" зустрічах не обговорюють Крим та дорікнув Німеччині відсутністю з її боку військової допомоги.
Музейну скарбницю у Дрездені пограбували на мільярд євро

Музейну скарбницю у Дрездені пограбували на мільярд євро 25.11.2019

Невідомі пограбували всесвітньо відому музейну скарбницю "Зелене склепіння" у Дрездені. Викрадено три діамантові гарнітури.
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