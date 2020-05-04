В Італії у березні зафіксовано на 50 відсотків більше смертей, ніж в попередні роки

В Італії, яка є однією з найбільш уражених поширенням нового коронавірусу країн у світі, у березні поточного року померло значно більше людей, ніж цього місяця в попередні роки. Про це у понеділок, 4 травня, повідомили Національний інститут статистики Італії (Istat) та дослідницький Національний інститут здоров'я (ISS).

За їхніми даними, в березні поточного року кількість смертей була на 49,4 відсотка вищою порівняно з середнім показником за аналогічний місяць у 2015-19 роках. За період з 20 лютого, коли в Італії було зафіксовано смерть першої людини з коронавірусом, до 31 березня зростання становило 38,7 відсотка, повідомляє агентство новин AFP.

Показник так званої надлишкової смертності може вказувати на те, що в Італії внаслідок інфікування новим коронавірусом померло значно більше людей, аніж офіційно зафіксовано. Станом на вечір 4 травня в країні офіційна статистика каже про понад 29 тисяч померлих, в яких діагностували зараження коронавірусом.

Утім, статистика охоплює переважно померлих у лікарнях. У будинках для літніх людей на наявність коронавірусу робили не так багато тестів, а скільки людей померли удома від ускладнень, спричинених інфекцією, - невідомо.

За оприлюдненими 4 квітня даними, у березні цього року в Італії померли на 25354 людини більше, ніж у середньому в березні в п'ять попередніх років. З цього числа 13691 людина, або 54 відсотки, були інфіковані коронавірусом, йдеться у спільній заяві двох італійських установ.

Щодо решти 11663 жертв, то існують три "гіпотези": померлі були інфіковані коронавірусом, однак ніколи не проходили тестування; вони померли від "непрямих наслідків" коронавірусної інфекції, яка ускладнила їхні попередні захворювання; вони померли від інших захворювань, оскільки система охорони здоров'я була перевантажена боротьбою з епідемією COVID-19.

Італія за кількістю померлих від коронавірусу утримує сумне лідерство в Європі. За останню добу, за даними управління цивільного захисту країни, оприлюдненими ввечері 4 травня, померли ще 195 людей, в яких виявили коронавірус, загальне число жертв зросло до 29079. Кількість інфікованих зросла за добу на 1221 до майже 212 тисяч.

Утім, число активних випадків у країні вперше з 10 квітня опустилося нижче позначки в 100 тисяч. Послаблення темпів поширення коронавірусної інфекції останніми тижнями дозволило уряду країни послабити з 4 травня жорсткі карантинні заходи.

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