 Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з березня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2020

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Новини

Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з березня

В Італії на вихідних зафіксували найменшу з 14 березня кількість померлих через викликане коронавірусом захворювання COVID-19.

Відділення інтенсивної терапії в римській лікарні

Відділення інтенсивної терапії в римській лікарні

В Італії за останню добу було зафіксовано найменшу з середини березня кількість померлих через викликане коронавірусом захворювання COVID-19. Про це в неділю, 26 квітня, повідомляє відомство з цивільної оброни країни.

Кількість летальних випадків склала 260 осіб. Це найнижчий показник з 14 березня, коли було зафіксовано 175 смертей через COVID-19. Відтоді щодня від хвороби помирали понад 300 осіб, на піку пандемії число померлих сягало тисячі. Загалом в Італії через викликану коронавірусом хворобу померли 26,6 тисячі людей, і це найбільший показник у Європі.

Кількість нових випадків зараження в країні зросла вперше за останні шість днів і склала 256 за добу. За час пандемії коронавірусом заразилися 106103 італійці.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте планує найближчим часом оголосити про послаблення з 4 травня карантинних обмежень. Цього дня, зокрема, мають знову запрацювати більшість підприємств. Утім, італійські школи залишатимуться на карантині до вересня.

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