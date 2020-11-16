 В Італії затримали підозрюваного в причетності до теракту в Парижі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2021

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Новини

В Італії затримали підозрюваного в причетності до теракту в Парижі

В італійському місті Барі затримали алжирця, підозрюваного в причетності до терористичного акту 2015 року в Парижі.

Концертний зал Батаклан у Парижі

Концертний зал "Батаклан" у Парижі

В італійському місті Барі поліція затримала 36-річного алжирця, якого підозрюють у членстві в терористичному угрупованні "Ісламська держава" та причетності до теракту 2015 року в Парижі. Про це в понеділок, 8 березня, повідомила італійська поліція.

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У повідомленні йдеться про те, що підозрюваний, як вважають, передав підроблені документи терористам, які атакували в листопаді 2015 року в Парижі концертний зал "Батаклан" та ресторан неподалік стадіону "Стад де Франс". Внаслідок нападу загинули 130 осіб, близько 350 людей були поранені.

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Італійська газета La Repubblica назвала ім'я підозрюваного - Атмане Туамі. Слідчі вважають, що він разом з двома братами був членом осередку "Ісламської держави", який діяв у Бельгії та Франції. За даними італійських ЗМІ, Туамі вже перебуває у в'язниці в Барі, куди він потрапив за володіння фальшивими документами.

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