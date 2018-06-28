В Італії затримали двох росіян за спробу перевезення понад 50 мігрантів

Італійська влада повідомила про виявлення 54 мігрантів з Пакистану на борту вітрильного судна в Іонічному морі. Вітрильником, який у ніч на суботу, 25 травня, затримала фінансова поліція, керували двоє громадян Росії. Саме судно йшло під прапором США, повідомляють італійські ЗМІ, на які посилається агенція новин AP.

Виявлених пакистанців доставили до центру розміщення мігрантів, зазначається в повідомленні. Всі мігранти, котрі перебували на судні, - чоловіки. Стан здоров'я пакистанців задовільний, запевняють представники італійської влади.

Італійські чиновники вважають, що судно з пакистанцями вийшло з турецького міста Бодрум 17 травня. Затриманий вітрильник перевели до портового міста Кротоне, розташованого на Іонічному морі. Двох росіян заарештували, звинувативши у спробі нелегального перевезення мігрантів до Італії.

Представники влади Італії та Мальти останніми днями повідомляють про істотне зростання кількості мігрантів, котрі, користуючись покращенням погодних умов, намагаються дістатися з Африки та Азії до Італії.

Приміром, у п'ятницю, 24 травня, інший човен, що перевозив 58 мігрантів, дістався до південного італійського острова Лампедуза, розташованого неподалік від узбережжя Африки.

Понад 200 врятованих мігрантів поблизу Мальти

Мальтійська влада 25 травня повідомила, що напередодні ввечері врятувала 216 мігрантів, котрі перебували на борту двох човнів, що зазнали лиха в Середземному морі поблизу Мальти.

Мігрантів врятували мальтійські військові. Газета Times of Malta повідомляє, що серед врятованих були чоловіки, жінки і діти. Вони намагалися дістатися європейського узбережжя з Африки на двох гумових човнах.

Врятовані поблизу Мальти мігранти

Цього року узбережжя Мальти дісталися понад 500 мігрантів, а Італії - більш ніж 1400. За даними Міжнародної організації з міграції, від початку року берегів Європи дісталися близько 25 тисяч мігрантів, що значно менше ніж у рекордному 2016-му, коли за весь рік було зафіксовано близько мільйона мігрантів. Минулого року ця цифра становила 144 тисячі. Найбільше мігрантів сьогодні прибувають до узбережжя Іспанії