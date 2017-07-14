В Італії в результаті виверження вулкана загинув турист

У південній частині кратера вулкана Стромболі зафіксовані найсильніші вибухи за всю історію спостережень. З населеного пункту Джиностра місцевих жителів і туристів вивозять на човнах.
Внаслідок виверження вулкана Стромболі на однойменному італійському острові в Тірренському морі на північ від Сицилії загинув один турист. Як повідомила в середу, 3 липня, італійська газета Il Messaggero, 35-річний Массімо Імбесі помер від травм, одержаних внаслідок падіння каміння під час виверження вулкана.
Імбесі і його приятель з Бразилії здійснювали сходження по схилу вулкана, коли сталося виверження. Вони перебували нижче позначки 400 метрів над рівнем моря, заходити за яку дозволено тільки в супроводі гіда.
Рятувальникам вдалося евакуювати бразильця зі схилу. Його було доставлено в лікарню в стані шоку і з симптомами зневоднення. Окрім того служби екстреного реагування повідомили про декілька постраждалих в результаті виверження.
За даними італійського Інституту геофізики і вулканології, в південній частині кратера цього разу були зафіксовані найсильніші вибухи за всю історію спостережень. Їм передував активний викид лави і попелу на висоту до двох кілометрів. Попри високу вулканічну активність, офіційно евакуація з острова оголошена не була. Туристів і місцевих жителів вивозили на човнах з розташованого на острові населеного пункту Джиностра. Деякі мешканці забарикадувались у своїх будинках.
Стромболі вважається одним з найактивніших вулканів у світі. Він здійснює виверження протягом 20 тисяч років. Найбільш руйнівними наслідки стихійного лиха були в 1930 році, коли загинули кілька людей, а також були зруйновані будівлі. На острові, розташованому за 100 кілометрів на північ від узбережжя Сицилії, постійно живуть близько 500 людей, однак влітку сюди приїжджає багато туристів.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії сягнула 1407 осіб, повідомили в індонезійському агентстві з надзвичайних ситуацій. Тим часом на острові Сулавесі почалося виверження вулкану. (03.10.2018)