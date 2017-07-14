В Італії в результаті виверження вулкана загинув турист

Внаслідок виверження вулкана Стромболі на однойменному італійському острові в Тірренському морі на північ від Сицилії загинув один турист. Як повідомила в середу, 3 липня, італійська газета Il Messaggero, 35-річний Массімо Імбесі помер від травм, одержаних внаслідок падіння каміння під час виверження вулкана.

Імбесі і його приятель з Бразилії здійснювали сходження по схилу вулкана, коли сталося виверження. Вони перебували нижче позначки 400 метрів над рівнем моря, заходити за яку дозволено тільки в супроводі гіда.

Рятувальникам вдалося евакуювати бразильця зі схилу. Його було доставлено в лікарню в стані шоку і з симптомами зневоднення. Окрім того служби екстреного реагування повідомили про декілька постраждалих в результаті виверження.

Внаслідок виверження вулкана загинула одна людина

За даними італійського Інституту геофізики і вулканології, в південній частині кратера цього разу були зафіксовані найсильніші вибухи за всю історію спостережень. Їм передував активний викид лави і попелу на висоту до двох кілометрів. Попри високу вулканічну активність, офіційно евакуація з острова оголошена не була. Туристів і місцевих жителів вивозили на човнах з розташованого на острові населеного пункту Джиностра. Деякі мешканці забарикадувались у своїх будинках.

Стромболі вважається одним з найактивніших вулканів у світі. Він здійснює виверження протягом 20 тисяч років. Найбільш руйнівними наслідки стихійного лиха були в 1930 році, коли загинули кілька людей, а також були зруйновані будівлі. На острові, розташованому за 100 кілометрів на північ від узбережжя Сицилії, постійно живуть близько 500 людей, однак влітку сюди приїжджає багато туристів.