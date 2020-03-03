 В Іспанії 84 особи померло від коронавірусу, майже 3000 інфікованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Іспанії 84 особи померло від коронавірусу, майже 3000 інфікованих

В Іспанії за останню добу практично вдвічі зросла кількість летальних випадків внаслідоу коронавірусу - померли вже 84 особи. Заразилися небезпечним вірусом майже три тисячі осіб.

В Іспанії зафіксовано вже майже три тисячі випадків коронавірусу

В Іспанії зафіксовано вже майже три тисячі випадків коронавірусу

В Іспанії протягом останньої доби практично подвоїлася кількість осіб, які померли внаслідок зараження коронавірусом та від викликаних ним ускладнень. Як заявили у четвер, 12 березня, у міністерстві охорони здоров'я Іспанії, в країні зафіксовано 84 летальні випадки внаслідок зараження коронавірусом.

Читайте також: Чому сеча і часник не допомогають проти коронавірусу - пояснює ВООЗ

Крім того, в країні станом на четвер підтверджено 2968 випадки зараження коронавірусом. Це - найвищий показник у Європі після Італії, де, за останніми даними станом на середу було підтверджено 12462 випадків коронавірусу, з яких 827 виявилися летальними.

Напередодні, 11 березня, в Іспанії повідомляли про 2140 випадків зараження та 47 смертей від коронавірусу, що викликає захворювання під назвою COVID-19. У цей же день Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Дивитись відео 02:29

Коронавірус: міфи та факти (03.03.2020)

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


DW.COM

Туризм: коронавірус і його наслідки

Коронавірус змінив перебіг буденного життя багатьох людей у світі. Особливо це торкнулось тих, хто мав плани на подорожі та працює у туристичній галузі. (12.03.2020)  

Також за темою

Italien Coronavirus Rom Menschenleer

Коронавірус і його катастрофічні наслідки для туризму (фотогалерея) 12.03.2020

Коронавірус змінив перебіг буденного життя багатьох людей у світі. Особливо це торкнулось тих, хто мав плани на подорожі та працює у туристичній галузі.

Italien Coronavirus Mailand Menschenleer

Туризм: коронавірус і його наслідки 12.03.2020

Коронавірус змінив перебіг буденного життя багатьох людей у світі. Особливо це торкнулось тих, хто мав плани на подорожі та працює у туристичній галузі.

Coronavirus - Sitzung des EU-Parlaments in Brüssel

"Надзвичайні часи" в Європарламенті: як коронавірус охоплює Брюссель 10.03.2020

Реагуючи на поширення коронавірусу SARS-CoV-2 у ЄС, Європарламент обмежив пленарний тиждень до одного дня засідань. Репортаж DW з Брюсселя у "надзвичайні часи".

Реклама

Докладно

Ukraine Coronavirus ältere Frau mit Mundschutz (picture-alliance/dpa/S. Chuzavkov)

Пандемія коронавірусу: оберігайте літніх людей!

Чоловіки, жінки та діти заражаються коронавірусом однаково часто. Однак його наслідки для них різні.  

Штаб-квартира Національного банку України (НБУ) в Києві

Чому лихоманить українську валюту?

Попри намагання НБУ стабілізувати гривню, кілька днів поспіль українська валюта падає по відношенню до долара та євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  