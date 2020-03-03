В Іспанії 84 особи померло від коронавірусу, майже 3000 інфікованих

В Іспанії протягом останньої доби практично подвоїлася кількість осіб, які померли внаслідок зараження коронавірусом та від викликаних ним ускладнень. Як заявили у четвер, 12 березня, у міністерстві охорони здоров'я Іспанії, в країні зафіксовано 84 летальні випадки внаслідок зараження коронавірусом.

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Крім того, в країні станом на четвер підтверджено 2968 випадки зараження коронавірусом. Це - найвищий показник у Європі після Італії, де, за останніми даними станом на середу було підтверджено 12462 випадків коронавірусу, з яких 827 виявилися летальними.

Напередодні, 11 березня, в Іспанії повідомляли про 2140 випадків зараження та 47 смертей від коронавірусу, що викликає захворювання під назвою COVID-19. У цей же день Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

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